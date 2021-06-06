Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK'nın Mahmur sorumlusu Selman Bozkır etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör örgütü PKK’nın üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu 'Doktor Hüseyin' kod adlı Selman Bozkır, dün Milli İstihbarat Teşkilatı’mızın kahramanları tarafından etkisiz hale getirildi'" dedi.
Buradan Milletimize güzel bir haber vermek istiyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 6, 2021
Terör örgütü PKK’nın üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu “Doktor Hüseyin” kod adlı Selman Bozkır, dün Milli İstihbarat Teşkilatı’mızın kahramanları tarafından etkisiz hale getirildi.
Erdoğan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hain ve bölücü örgütün Mahmur'u terörün 'kuluçka merkezi' olarak kullanmasına müsaade etmeyecek, terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.
Bu başarılı operasyonda emeği geçen tüm arkadaşlarıma Milletim adına teşekkür ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 6, 2021
Hain ve bölücü örgütün Mahmur’u terörün “kuluçka merkezi” olarak kullanmasına müsaade etmeyecek, terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz.
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