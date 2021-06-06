Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK'nın Mahmur sorumlusu Selman Bozkır etkisiz hale getirildi

Bu başarılı operasyonda emeği geçen tüm arkadaşlarıma Milletim adına teşekkür ediyorum.



Hain ve bölücü örgütün Mahmur’u terörün “kuluçka merkezi” olarak kullanmasına müsaade etmeyecek, terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz.