Gasp edilmek istenen minibüs şoförü, saldırganlardan kurtulmaya çalışırken 11 araca çarptı

İstanbul'da bir minibüs sürücüsü, iki kişi tarafından gasp edilmek istendi. Seyir halindeyken bıçak ile tehdit edilen minibüs şoförü saldırganlardan kurtulmak isterken girdiği iki sokakta toplam 11 araca çarptı. Saldırganlar minibüsün kapısını kırarak, arkadan gelen başka bir araçla kaçtı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, bir minibüs şoförü gasp edilmek istendi.

İddiaya göre bir minibüsün şoförü seyir halindeyken minibüste bulunan iki kişi tarafından gasp edilmek istendi. Şahıslar minibüs şoförünün telefonunu alarak kendisine bıçak dayadı. Saldırganlardan kurtulmak isteyen şoför, mücadele etmeye çalıştı. Bu sırada aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs şoförü, ara sokağa daldı.

İki sokak içerisinde toplam 11 araca çarpan şoför güçlükle durabildi. Araçta bulunan gaspçılar minibüsün kapı camını kırarak araçtan indi ve minibüsü takip eden bir araca binerek olay yerinden kaçtı.

Sesler üzerine sokağa çıkan mahalle sakinleri gördükleri manzara karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Araçlarının büyük hasar aldığını gören araç sahipleri ise durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri minibüs şoförünün ifadesini alarak gaspçıları yakalamak için çalışma başlatırken, hasar alan araçlar olay yerine gelen çekicilerle otoparka kaldırıldı.

Olayda aracı hasar alan bir vatandaş, "Gaspçı şoföre bıçak dayamıştı, hızlı bir şekilde bu sokağa girdi minibüs. O sırada arkadan başka bir araç geldi. Şoför gaspçılardan kurtulmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca buradan araçlara vurmaya başladı ve bu sokaktaki araçlara vurdu" diye konuştu.