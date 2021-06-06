Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 8 Haziran'da Türkiye'nin en büyük deniz temizliğini yapacağız

Marmara Denizi Koruma Eylem Planı'nı açıklayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Tüm kurumlarımızla, belediyelerimizle, doğa severlerimizle, sporcularımız, sanatçılarımız, tüm vatandaşlarımızla birlikte, bir seferberlik anlayışıyla, Türkiye'nin en büyük deniz temizliğini yapacağız" dedi.