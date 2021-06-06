Bakan Koca'dan 'Diyetisyenler Günü' paylaşımı: Eski normallere bize göre de sağlıklı beslenme ve normal kilolar dahil

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Diyetisyenler Günü'nü kutladı. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Değerli diyetisyenler, Dünya Diyetisyenler Günü'nüzü kutluyorum. Eski normallerine dönmek isteyenlere desteğiniz önemli. Eski normallere, bize göre de sağlıklı beslenme ve normal kilolar dahil."
Değerli diyetisyenler, Dünya Diyetisyenler Günü’nüzü kutluyorum. Eski normallerine dönmek isteyenlere desteğiniz önemli. Eski normallere, bize göre de, sağlıklı beslenme ve normal kilolar dâhil.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 6, 2021
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