CHP Grup Başkanvekili Özel: Acilen Süleyman Soylu hakkında bir soruşturma komisyonu kurulması çağrımızı yineliyoruz

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Acilen TBMM'de bir araştırma komisyonu ve Süleyman Soylu hakkında bir soruşturma komisyonu kurulması çağrımızı yineliyoruz. Demokrasilerde bu iddialar hakkında üç maymunu oynayarak iktidarınızı sürdüremezsiniz."
Acilen TBMM'de bir araştırma komisyonu ve Süleyman Soylu hakkında bir soruşturma komisyonu kurulması çağrımızı yineliyoruz.— Özgür Özel (@eczozgurozel) June 6, 2021
Demokrasilerde bu iddialar hakkında üç maymunu oynayarak iktidarınızı sürdüremezsiniz!
Bu rejim krizinden, bu ahlak krizinden başka türlü çıkamazsınız!
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