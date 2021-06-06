CHP Grup Başkanvekili Özel: Acilen Süleyman Soylu hakkında bir soruşturma komisyonu kurulması çağrımızı yineliyoruz

Acilen TBMM'de bir araştırma komisyonu ve Süleyman Soylu hakkında bir soruşturma komisyonu kurulması çağrımızı yineliyoruz.



Demokrasilerde bu iddialar hakkında üç maymunu oynayarak iktidarınızı sürdüremezsiniz!



Bu rejim krizinden, bu ahlak krizinden başka türlü çıkamazsınız!