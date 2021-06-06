Kuzey Kıbrıs'a gidecek Türk vatandaşlarına 30 Haziran itibarıyla yeni tip kimlik kartı zorunluluğu getirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 30 Haziran itibarıyla Kuzey Kıbrıs'a gidecek Türk vatandaşlarının eski tip nüfus cüzdanları ile Türkiye'den çıkışları sonlandırılacak.

Kuzey Kıbrıs'a gidişlerde, yeni tip kimlik kartları kullanılacak.