Zincirleme kazaya karışan doktor, aracından inerek yaralılara müdahale etti: 3 yaralı

Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan otomobile, bu sefer de Turan Ç. idaresindeki 34 DYK 219 plakalı Honda cip çarptı. Kaza sonrasında otomobil sürücüsü Görkem Y., yanında yolcu olarak bulunan Fatih Y. ve cip sürücüsü İdris T. yaralandı.
Kazaya karışan diğer cipin sürücüsü olan ve doktor olduğu öğrenilen Turan Ç. ise, aracından inerek yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.
Zincirleme kazaya karışan doktor, aracından inerek yaralılara müdahale etti: 3 yaralıhttps://t.co/ZRJIFOqaxp pic.twitter.com/Lyv0DtPmpf— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 6, 2021
Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedyeyle ambulansa alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.
Kaza sonrasında TEM Otoyolu’nda uzun araç kuyrukları oluştu. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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