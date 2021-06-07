Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden babasının muhtar olduğu mahalleye muhtar seçildi

Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde uzun yıllar muhtarlık görevini yapan Yaşar Keklik 2016 Ekim ayında kalk krizi geçirerek hayatını kaybetti. Muhtar Yaşar Keklik'in bayrağını kızı devraldı.

Dün yapılan muhtarlık ara seçimlerinde Fatih Mahallesi'nden Aydın Bolat ile Sedanur Keklik muhtar adayı oldular. Yapılan seçimlerde Sedanur Keklik, bin 151 oy alarak Fatih Mahallesi muhtarı seçilirken, diğer aday Aydın Bolat ise 196 oy aldı. 25 oy ise ise geçersiz sayıldı.

'Babamdan aldığım bu görevi daha büyük yerlere taşıyacağıma söz veriyorum'

Babasının bayrağını devralan Sedanur Keklik, şöyle konuştu:

"Babam 2009 yılında muhtar seçimlerine katılmıştı. 2009 yılından bu zamana kadar muhtarlık işi içinde büyüdüm. Babam 2016 yılında kalp krizinden vefat etti. Benim yaşım tutmuyordu. Tonguç Ali Anıl amcam muhtar oldu. Onunla birlikte muhtarlık hizmetinin bir parçası olmaya çalıştım. Bir sondaki dönemde birinci aza olarak çıktım. Tonguç Ali amca işlerinin yoğunluğu nedeniyle istifa edince bir senedir muhtarlık imzası bendeydi. Ondan önce de bu işin içinde beraberdik. Ara seçim oldu. Muhtarlığa aday oldum. Allah razı olsun büyüklerimden, kardeşlerimden. Güzel olumlu cevaplar aldım. Muhtarlık sürecinde yoğun bir gün geçti. Karşımda aday da vardı. Mahallemizde bütün seçime katılanlara teşekkür ediyorum. Beni destekleyen, desteklemeyen herkese sonsuz teşekkürler ediyorum. Allah yüzümüzü kara çıkarmasın inşallah. Babamdan aldığım bu görevi daha büyük yerlere taşıyacağıma söz veriyorum. Hakkımızda hayırlısı olsun."