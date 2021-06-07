İstanbul'da sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye'nin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Marmara, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Tokat'ın kuzeyi ile Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

TRT Haber'in aktardığına göre mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artarak, ülke genelinde mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimler ile öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.