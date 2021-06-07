İçişleri Bakanlığı: Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde 1 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Eren 13 Operasyonu kapsamında Şırnak-Merkez ilçesi Cudi Dağı Tuşimiya Vadisi bölgesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince operasyon düzenlendiği belirtildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Eren 13 Operasyonu kapsamında: Şırnak-Merkez ilçe Cudi Dağı Tuşimiya Vadisi bölgesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince icra edilen operasyonda, çıkan çatışmada 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir."
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)