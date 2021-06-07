Fenomen Başak Ermiş'e oyuncu Can Topçu'dan dayak: 'Ölmek istemiyorum'

Sosyal paylaşım platformu TikTok üzerinde paylaşım yapan Başak Ermiş isimli genç kadın, erkek arkadaşının kendisini 'tayt giydiği' gerekçesiyle dövdüğünü öne sürdü. Ermiş, "Ölmek istemiyorum, kurtarın beni” diyerek eniştesinden yardım istedi ardından karakola gitti. Topçu ise yaptığı açıklamada, "Böyle olsun istemezdim" dedi.

Sosyal paylaşım platformu TikTok üzerinde paylaşım yapan Başak Ermiş, 'tayt giydiği' nedeniyle erkek arkadaşının şiddetine maruz kaldığını söyledi.

Ermiş, paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Paylaşmayayım paylaşmayayım diyorum. Ama paylaşmadan duramayacağım. Sırf tayt giydim diye Can'ın yaptığı."

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Olaya ilişkin Twitter üzerinden de açıklama yapan Ermiş, "Arkadaşlar baştan anlatıyorum. Kendi evimde tayt giydiğim için oldu bu olay. Ve 3 aydır kendisine bakıyorum kira olsun yemeği uçak biletleri taksileri. Sürekli bir şeyler aldım. babası ömrü hayatı boyunca bu kadar bakmamıştır. Besle kargayı oysun gözünü işte ne diyebilirim ki. Soran olursa iyiyim darp raporu aldım annemin evine döndüm. Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederim" dedi.

Besle kargayı oysun gözünü işte ne diyebilirim ki soran olursa iyiyim darp raporu aldım annemin evine döndüm toparlanıp. Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederim. — basak (@basakermis) June 5, 2021

Hürriyet'ten Aydemir Kadıoğlu'nun haberine göre 22 yaşındaki Ermiş, üç aydır birlikte olduğu 19 yaşındaki oyuncu Can Topçu, Kağıthane Çeliktepe Mahallesi’ndeki evde yaşıyordu.

'Ölmek istemiyorum, kurtarın beni'

İddiaya göre Can Topçu, arkadaşlarının da bulunduğu evde Başak Ermiş’in giydiği tayttan rahatsız olarak değiştirmesini istedi. Ermiş, bu isteğe olumlu yanıt vermeyerek oturmaya devam etti. İsteğinin yerine gelmediğini gören Topçu, Ermiş’i arkadaşlarının yanında yumruklamaya başladı.

Evde bulunan arkadaşları Ermiş’i kurtarmak istedi ancak bu pek mümkün olmadı. Topçu öfkeyle saldırmaya ve yumruklamaya devam etti. Ermiş, aldığı darbeler sonucu bir süre bayıldı. Ayıldığında da eniştesini arayarak "Ölmek istemiyorum, kurtarın beni” diye yardım istedi. Topçu evden kaçtı. Eniştesi tarafından evden alınan Başak Ermiş, annesinin evine götürüldü. Hastanede darp raporu alan Ermiş, polis merkezine giderek şikâyetçi oldu.

'Bayıldıktan sonra beni uyandırmaya çalıştı'

Ermiş, saatlerce yumruk yediğini ve daha sonra bayıldığını belirterek, "Bayıldıktan sonra beni uyandırmaya çalıştı, uyandığımda gitti. Hemen eniştemi aradım, geldi aldı beni. Darp raporu aldık. Anneme gittim. Üç aydır kendisine bakıyorum kira olsun, yemeği, uçak biletleri, taksileri, telefonu yok kulaklık istemesi sürekli bir şeyler aldım. Babası ömrü hayatı boyunca bu kadar bakmamıştır. Besle kargayı oysun gözünü. Bir daha böyle bir şeye cesaret edeceğini düşünmüyorum. Çevremdeki herkes uyardı, birkaç güne cinayet haberlerinde görürüz diye ama inanmadım" dedi.

'Anlık sinirle olan bir şeyi menfaatine çevirdi'

Adana 01 dizisiyle adını duyuran oyuncu Topçu ise yaptığı açıklamada, "Böyle olsun istemezdim. Bir anlık sinirle olan bir şeyi menfaatine çevirdi" dedi. Topçu şu ifadeleri kullandı:

"El kaldırmamam gerekirdi. Ben vurmak istemedim, evden dışarı çıkacaktım kapıyı kitledi ağır küfürler etti. Sonunda o vurunca olanalr oldu. Ben özür diliyorum. Ben ne kadar haklı veya haksız olsam onun da bu konuda haksız olduğunu düşünüyorum. Vurduğum için haksız oldum ama iftiraları kabul etmiyorum. Sizlerde en kısa zamanda farkına varacaksınız."