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    Tam açılma için baz senaryo: Kritik eşik, çift doz aşılamada 21 milyon kişiye ulaşılması

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    Türkiye
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    Bilim Kurulu üyeleri, Türkiye'nin 2021 yıl sonu Kovid-19 projeksiyonunu paylaştı. Baz senaryoya göre önlemlerin gevşetilmesi için kritik eşik tam aşılamada 21 milyon kişinin aşılması. Hedef ise sonbahara yüzde 60 aşılama ile girilmesi.

    Türkiye’nin Kovid-19 salgını önlemlerini büyük oranda gevşetmesine yönelik baz senaryo belli oldu. Bilim Kurulu üyeleri, çift doz aşılamada 21 milyon kişiye ulaşılmasının önlemleri gevşetmekte kritik eşik olduğunu vurguladılar. Yaz aylarında kapalı ortamlarda kalabalıkların toplanma oranının azalması ve bu süreçte aşılamanın devam etmesiyle sonbahara daha düşük riskle girilmesi hedefleniyor.

    Dünya gazetesinden Mehmet Kaya'nın aktardığı bilgiye göre yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 30’una denk gelen 21 milyon kişinin çift doz aşısının tamamlanmasıyla yaz aylarında önlemler adım adım gevşetilebilir. Aşılanan nüfusta bu sayıya ulaşılması, yaz aylarında bulaşma oranının matematik olarak azalmasıyla birleşince Kovid-19’un sağlık sistemi üzerinde yük oluşturma riski azalacak.

    Ağır hasta sayısı yazın azalacak

    Baz senaryoya göre, yaz ayları boyunca aşılama programının devam etmesiyle, ağır enfeksiyon oranının da her geçen dönem daha da azalacağı varsayılıyor. Senaryo elbette, taahhüt edilen aşı miktarının düzenli olarak Türkiye’ye gelmesine bağlı olarak geliştiriliyor. Bu durumda aşılama hızı mevcut tempoda giderse en kötü ihtimalle yaz sonuna kadar yetişkin nüfusun yüzde 60’ını oluşturan yaklaşık 42.5-43 milyon kişinin iki dozu almış olacağı belirtiliyor. Bu tabloya göre Türkiye sonbahara güçlü bir giriş yapacak.

    Yetkililer, eylül ayı itibarıyla yüzde 60’lık aşılamanın en kötü ihtimaller düşünülerek geliştirildiğine de vurgu yaptı. Planlanan senaryo olumlu ilerlerse tam aşılamada bu oranın da üzerine çıkılması bekleniyor. Kötü ihtimalin kaynağı olarak da aşı tedariki gösteriliyor. Türkiye, sonbahara kadar kademeli olarak teslim edilecek 10 milyon dozu Sinovac, 90 milyon dozu BioNTech olmak üzere 100 milyon doz aşılık anlaşma yaptığını duyurmuştu.

    Kışın kısıtlama gelse de sert olmayacak 2021 sonu projeksiyonuna göre sonbahar aylarından itibaren, 2022’nin başlarında yapılması gereken tek doz hatırlatma aşılarına başlanacak. Salgınla mücadele için kısıtlayıcı önlemlerin kış aylarında yeniden başlayabileceği ancak bunun önceki dönemler gibi tam kapanmayı gerektirmeyeceği varsayılıyor.

    Halen 13 milyon kişi aşılandı

    Sağlık Bakanlığı verilerine göre 5 Haziran itibarıyla ikinci doz aşısı yapılan kişi sayısı 13 milyon 19 bin kişiye ulaştı. BioNTech aşısının birinci dozda yüzde 65’ler düzeyinde koruma sağladığı biliniyor. Bakanlık verilerine göre birinci doz aşısı tamamlanan kişi sayısı ise 17.5 milyon kişi. Bu arada, Türkiye’nin yerli olarak geliştirme çalışmaları süren Faz-3 aşamasına geçen Kayseri Erciyes Üniversitesi ve Faz-2 aşamasında olan VLP aşılarının sonbahara kadar deneylerinin tamamlanabileceği açıklanmıştı. Öte yandan, Dünyada Kovid-19’a yönelik doğrudan tedavi edici bir ilacın geliştirildiği ve yıl sonuna doğru ruhsatlandırılacağı belirtiliyor. Yakın zamanda solunum cihazına bağlı olmayan hastalarda kullanılabilecek üç ilaç acil kullanım onayı almıştı.

    Türkiye'nin risk düzeyi düşürüldü

    Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsü (RKI), Sağlık, Dışişleri ve İçişleri Bakanlıklarıyla hazırladığı riskli bölgeler listesini güncelledi. Buna göre nisan ortasından bu yana 'Yüksek İnsidans Bölgesi' listesinde yer alan Türkiye, Kovid-19 vakalarının düşmesiyle 6 Haziran'dan geçerli olmak üzere bu gruptan çıkarıldı ve 'riskli' ülkeler arasına dahil edildi.

    Uygulama ile Türkiye'den Almanya'ya giden yolculara uygulanan 5 ila 10 gün arasındaki karantina zorunluluğu kalkıyor. Türkiye'den gelirken yanında koronavirüs negatif olduğunu gösteren geçerli bir test bulunduranlar, 6 Haziran’dan (dün) itibaren izolasyona girmek mecburiyetinde kalmayacak.

    Listeler ne anlam ifade ediyor?

    Yedi günlük insidans değeri 100 bin kişide 200'ü geçen ülkeler Almanya tarafından 'Yüksek İnsidans Bölgesi' grubuna alınıyor. Haftalık insidans değeri 50'nin üstünde olan ülkeler ise 'Risk Bölgesi' kategorisinde değerlendiriliyor. Almanya hükümetinin 'Risk Bölgesi' grubunda hali hazırda 100'den fazla ülke var. Ancak her iki bölge grubundaki ülkelere yönelik Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın seyahat uyarısı Bilim Kurulu üyeleri, Türkiye'nin 2021 yılsonu Kovid-19 projeksiyonunu paylaştı. Baz senaryoya göre önlemlerin gevşetilmesi için kritik eşik tam aşılamada 21 milyon kişinin aşılması. Hedef ise sonbahara yüzde 60 aşılama ile girilmesi.

    Etiketler:
    Koronavirüs Bilim Kurulu, senaryo, Aşılama, koronavirüs tedbirleri, Koronavirüsle mücadele, Koronavirüs aşısı, Koronavirüs
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