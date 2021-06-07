İstanbul Boğazı’nda son 1.5 yılda 20 yalı el değiştirdi

Boğaz’daki yalıların satışında çok hareketli bir dönem yaşanıyor. Son 1.5 yılda 20 yalı el değiştirirken 200 yalının da satışta olduğu belirtildi.

İstanbul Boğazı'ndaki yalılara talep patlaması yaşandığı açıklandı.

Gayrimenkul brokerı Songül Toprak Özsan, kurdaki ani ataklar nedeniyle yalıların cazip hale geldiğini, gayrimenkulde kiralama ve satın almalarda TL'ye dönme zorunluluğu getirilmesinin de alımları olumlu yönde etkilediğini belirtti.

Sözcü'den Özlem Ermiş Beyhan'a konuşan Özsan, “2020 mart ve haziran arasındaki süreçte satılık yalılara önceki yılın aynı dönemine göre tam 10 kat fazla talep geldi. 2021 yılı mayıs ayı itibarıyla ise yine nisan ayına göre 4 katı bir talep artışı var” dedi.

Son olarak Peak Games'i 2020 yılında 1.8 milyar dolara ABD'li oyun devi Zynga'ya satan Sidar Şahin, Boğaz'daki Kıbrıslı Yalısı'nın bir bölümünü satın almıştı.

'Bahçeli yalı ve yalı dairelerine yerli alıcıların talebi arttı'

Songül Toprak Özsan'ın verdiği bilgiye göre 2014-2020 arasında yapılan toplam yalı satışı sayısına sadece son 1.5 yılda ulaşıldı ve 20'ye yakın yalı bu dönemde el değiştirdi. Satışlar Anadolu Hisarı, Kandilli, Kanlıca ve Yeniköy bölgelerinde yoğunluk kazandı. Özsan, “Pandemide Anadolu Yakası'ndaki bahçeli yalı ve yalı dairelerine yerli alıcıların talebi arttı” ifadesini kullandı.

'Gizlilik sözleşmeleri imzalıyorlar'

Son dönemdeki alımların tamamının yerli alıcılar tarafından gerçekleştiğini dile getiren Özsan, "200'e yakın yalı halen satışta. Yalılarını satışa çıkaran aileler yalılarının isminin satılık olarak ortalarda dolaşmaması için gizlilik sözleşmeleri imzalıyor" dedi.