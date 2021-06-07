Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Müsilajdan etkilenen balıkçılara destek artırılacak

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, deniz salyasından (müsilaj) etkilenen balıkçılara desteğin artırılacağını belirtti. Türkiye'de ürünle ilgili kıtlık olmayacağını da ifade eden Pakdemirli, çiftçiye 150 milyon lira ilave basınçlı su sistemleri için destek verileceğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Marmara Denizi'nin karşı karşıya kaldığı 'deniz salyası' olarak adlandırılan müsilajla ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Pakdemirli, "Müsilaj sorunu... Marmara acil eylem planı açıklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı bu konuda ne yapacak?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Su Şurası sonrası kararlar alınacak. Bu işten etkilenen kesimler var. Balıkçılarımız da etkileniyor. Küçük balıkçı desteğimizi 2 bin liraya çıkartacağız. Müsilajdan etkilenen balıkçılara destek artırılacak."

NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtlayan Pakdemirli'nin verdiği demeç şu şekilde:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuraklıktan etkilenen çiftçiler için bir destek kararı açıkladı. Bu destek paketinde neler var, çiftçiler bu desteklerden nasıl yararlanacak?

Çiftimizin tohuma küsmemesi lazım. Zaman zaman kuraklık yaşanabilir. Çiftçimiz tohuma küsmemiştir. Bu sene üretimimizin bir miktarını maalesef kaybedeceğiz. Yüzde 27 oranında yağışlar azaldı. Bu sene geçen yıla göre daha fazla olan meteorolojik kuraklık tarımsal kayba sebep verecek. Türkiye'de ürünle ilgili kıtlık olmaz. 150 milyon lira ilave basınçlı su sistemlerine destek verilecek. Ziraat Bankası ve tarım kredi borçları ertelendi.

Müsilaj sorunu... Marmara acil eylem planı açıklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı bu konuda ne yapacak?

Su Şurası sonrası kararlar alınacak. Bu işten etkilenen kesimler var. Balıkçılarımız da etkileniyor. Küçük balıkçı desteğimizi 2 bin liraya çıkartacağız. Müsilajdan etkilenen balıkçılara destek artırılacak.

Kuraklıkla nasıl mücadele edilecek?

Son 19 yılda 600 baraj bitirildi. 150 tane yeraltı barajı inşa ediyoruz. Suyu etkin ve verimli kullanmamız lazım. Türkiye'de suyun yüzde 80'i sulamada kullanılıyor. Vahşi sulamada suyun yüzde 35 ila 60'ını kaybediyoruz.

Su Şurası hangi aşamada?

Su stresi yaşayan bir ülkeyiz. Kurak bir ülke değiliz, kurak ülke olmaya aday bir ülkeyiz. Belediyelerin üniversitelerin tüm kamu kurumlarının olduğu şuranın neticelerini ekim ayında kamuoyuna duyuracağız.

Pandemi süreci tarımsal üretimi nasıl etkiledi?

Üretici dostu müdahale alım politikalarını getirdik. Kuraklıkla ilgili iki defa hububat desteğini yüzde 100 artırdık. Geçen sene 4.8 büyümüş tarım. 11 çeyrektir kesintisiz büyüme var. Demek ki burada doğru işler yapılmış.

© İHA / AYKUT ZOR İstanbul'da Elmalı Barajı'nda rekor doluluk oranı

Barajlarda son durum ne? Su sorunu var mı?

İstanbul'da yüzde 76, 8 aylık suyumuz var. İstanbul bu seneyi kapatmış durumda. Ankara'da yüzde 23 gözüküyor. Bu kuraklığın emaresi 8.5 aylık suyumuz var. İzmir'de de geçen yıl yüzde 27 şimdi yüzde 35. İzmir'de de 15 aylık suyumuz var. İçme suyu yüzde 54'ler sulama yüzde 45'ler seviyesinde. Hiçbir ilimizde su sıkıntısı yaşamayacağız. Sonbahar yağmurları yağmazsa İç Anadolu için bazı tedbirler almamız gerekiyor.