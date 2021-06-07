Fatih Altaylı: Veyis Ateş'ten beklentim, bu vahim iddiaları net ve açık biçimde 'yalanlaması'

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, aynı ekranı paylaştığı Veyis Ateş'in AK Parti'ye yakın bir gazeteci olduğunu belirterek "Bunda bir suç yok. Ancak sonrasındaki ithamlar çok çok kötü" dedi. Altaylı, "Beklentim bu vahim iddiaları net ve açık biçimde 'yalanlaması'. Hodri meydan demesi" ifadesini kullandı.

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in son videosunu değerlendirdi.

Videoda Habertürk TV sunucularından Veyis Ateş'in de isminin geçtiğini belirten Altaylı, "Peker’in ithamları arasında, Habertürk ekranlarından tanıdığınız Veyis Ateş'e yönelik olanlar da var. Ateş'in AK Parti'ye yakın bir gazeteci olduğu sır değil. Bunda bir suç da yok" dedi. Altaylı, şöyle devam etti:

"Ancak sonrasındaki ithamlar çok çok kötü. Meslekle bağdaşmayan şeyler. Doğru mudur, değil midir bilemem! Doğru olmamasını umarım ve tercih ederim ama kimsenin ne kefiliyim ne velisi. Bu yüzden de aynı ekranı paylaştığım Veyis Ateş'ten beklentim bu vahim iddiaları net ve açık biçimde 'yalanlaması'. Hodri meydan demesi. Hatta meseleyi yargıya taşıması. Onun yerinde olsam öyle yapardım."

Ne olmuştu?

Sedat Peker, yurt dışına kaçan Sezgin Baran Korkmaz'a ait Bodrum Paramount Otel’e el konulmasına ilişkin birtakım iddialarda bulunmuştu. Peker, bu otelde ücretsiz kalanların arasında gazeteci Veyis Ateş'in de bulunduğunu ileri sürmüştü. Ateş'ten konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmemişti.