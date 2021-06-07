Vekaletle kurban kesimi fiyatları belirlendi

Kızılay, vekaletle kurban kesim kampanyası ile yurt içi ve yurt dışı kurban fiyatlarını belirlediğini açıkladı. 2021 yılı için vekalet bedeli yurt içi bin 50 lira, yurt dışı 125 dolar veya 105 euro olarak belirlendi.

'Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye' sloganıyla kampanya başlatan Kızılay, Türkiye dahil 21 ülkede toplam 150 bini aşkın hisselik kurban kesmeyi hedeflediğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Kızılay, 2021 yılı için vekalet bedelini ise yurt içi bin 50 lira olarak belirledi. Yurt dışından vekalet vermek isteyenler ise 125 dolar veya 105 euro bedel karşılığında bir hisselik vekaletini Kızılay’a verebilecek" denildi.

Kurban vekaleti Kızılay'a nasıl verilir?

Hayırseverler vekaletlerini bankalarda bulunan Türk Kızılay bağış hesaplarından, internet bankacılığından, tüm PTT İşlem Merkezlerinin 2868 no’lu Türk Kızılay Posta Çeki hesabından, www.kizilay.org.tr’den, 168 Türk Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattından, mobil uygulamadan ve ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden verebilecekler.