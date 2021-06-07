Ankaralılar yeni otobüsler için kırmızı-beyaz renklerini seçti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 301 yeni otobüsün dış giydirme ve koltuk rengi tasarımları için yaptığı anket sonuçlandı. Yeni otobüslerinin rengi 5 bin 98 oyla seçilen kırmızı-beyaz renkleri oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 2013 yılından sonra ilk kez alınan 301 yeni otobüsün dış giydirme ve koltuk rengi tasarımlarını düzenlenen anket sona erdi.

Başkent Mobil uygulaması üzerinden 'Söz Hakkı' bölümünde düzenlenen ankete katılan Ankaralılar en çok beğendikleri renk ve tasarımı seçti. Toplamda 17 bin 135 kişinin oy kullanıldığı anket sonucuna göre; Ankara'nın yeni otobüslerinin rengi 5 bin 98 oyla kırmızı-beyaz oldu.

Yaklaşık 1 hafta süren oylamaya 17 bin 135 vatandaş katılırken, otobüslerin renk ve dış giydirmeleri oy sayıları şöyle oldu:

-5 bin 98 kırmızı-beyaz,

-3 bin 997 açık mor,

-3 bin 195 kırmızı,

-2 bin 825 kırmız-beyaz şeritli,

-2 bin 20 yeşil.