Adana'da bir sitede aynı anda intihar girişimi, araç pazarlığı ve doğum günü kutlaması

Adana’da bir site içerisinde aynı anda intihar girişimi, araç alım-satım pazarlığı ve doğum günü kutlaması yaşandı. Trajikomik olay döngüsü kameraya yansırken, sosyal medyada paylaşılan görüntü milyonlarca kişi tarafından izlendi.

Adana’da merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi’ndeki bir sitede iddiaya göre, oto galericilik yapan İsmail Kuşçu, bir otomobili almak için pazarlık yapmaya başladı. Bu sırada sitede oturan bir çocuğun da kamelyada doğum günü kutlanırken, C blok 6. katta ise bir kişi cinnet getirip bileklerini kesip intihar etmeye kalkıştı.

Siteye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sitede oturan Bekir Demir ise aynı anda yaşanan olaylar silsilesini cep telefonu kamerasıyla çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Yer Adana: İntihar girişimi, araç pazarlığı ve doğum günü kutlaması aynı karede https://t.co/bmod5HQIaf pic.twitter.com/svV1lV7dvQ — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 7, 2021

Videoda Bekir Demir’in, "Bir kişi intihar etmeye kalkışırken adamlar burada araba pazarlığı yapıyor, şu tarafta da çocuklar doğum günü partisi yapıyor" diye konuşması, oto galerici İsmail Kuşçu’nun ise "Bak hele onun derdi ne?" diye sorması yer aldı.

‘Şaşırdık, tuhafımıza gitti'

Video sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından izlenirken Bekir Demir, “Dün enteresan bir durumla karşılaştık. Çocuklar burada doğum günü partisi yaparken arkadaşım da bir araç getirmişti pazarlık yapıyordu. Sonra yukarıdan bir ses geldi ve adamın birinin aşağıya atlamasını gördüm. Şaşırdık, tuhafımıza gitti. Biz de oradaki krizi soğukkanlılıkla yönetmeye çalıştık. Allah’a şükür o intihar etmek isteyen kişi atlamadı” ifadelerini kullandı.

'Üzerine düşse araba hasarlı olur' diyerek espri yaptılar'

Araba pazarlığı sırasında intihara kalkışan kişinin düşmemesini dilediklerini kaydeden Demir, “İsmail araba pazarlığındayken hatta intihara kalkışan kişi üzerine düşse araba hasarlı olur falan diyerek espri yaptılar. İtfaiye, polis ve ambulans geldi. Arkada çocuk sesleri vardı” dedi.

Araç alım-satım pazarlığı yapan İsmail Kuşçu ise, “Ben burada pazarlık yaparken çocuklar orada doğum günü kutluyordu. Bekir’in video çektiğini görünce baktım ki adam intihar ediyor. O sırada 'Bak hele o neyin derdinde?' dedim. Sonra polis, itfaiye, ambulans geldi. Öyle bir anı yaşadık, güzel bir gündü. Eğer insanları güldürebildiysek ne mutlu bize” ifadelerini kullandı.