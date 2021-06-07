İstanbul'da 415 tarihi eser ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 255'i sikke, 160'ı çeşitli form ve biçimlerde toplam 415 tarihi eser niteliğinde obje ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığını önlemek amacıyla yürüttükleri çalışma kapsamında 3 Mayıs-3 Haziran arasında Kartal, Kadıköy ve Küçükçekmece'de belirlenen 4 adrese baskın düzenledi.

Operasyonda Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait olabileceği değerlendirilen 255 sikke, 160 çeşitli form ve biçimlerde 415 tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi.

Ele geçirilen 415 tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen objenin, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

Patlamış havan mermisi ise İstanbul Deniz Müzesi'ne teslim edildi. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet suçundan haklarında işlem yapılan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.