Maltepe'deki kadın cinayetinin şüphelisi: Ben yapmadım ama gördüm

Maltepe'de gölet içinde boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulunan Şahigül Buluş cinayetiyle ilgili gözaltına alınan iki şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Seyfinaz B., "Üçümüz birlikte dolaşıyorduk. Birden Muhammet hiçbir şey söylemeden Şahigül'e saldırdı, bıçaklayarak öldürdü. Korkudan kimseye bir şey söyleyemedim" dedi.

Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipler yaptıkları soruşturmada vahşi bir şekilde öldürülen 37 yaşındaki Şahigül Buluş'un son olarak arkadaşı olan 39 yaşındaki Seyfinaz B. adlı kadınla evden ayrıldığını belirledi. Bu gelişme üzerine Seyfinaz B. ile olaya karıştığı iddia edilen Muhammet T. gözaltına alındı.

Cinayet şüphelilerin işlemleri Gayrettepe'de bulunan Cinayet Büro Amirliği'nde yapıldı. Daha önceden uyuşturucu bulundurmak, hırsızlık, ruhsatsız silah bulundurmak gibi suçlardan çok sayıda polise geliş kaydı olan Seyfinaz B. ifadesinde cinayet işlemediğini ancak olayı tüm detayları ile gördüğünü anlattı.

‘Bıçaklayarak öldürdü, ayağı ile göle doğru itti'

Olay günü Şahigül, Muhammet T. ve kendisinin göletin kenarına gezmeye gittiklerini anlatan Seyfinaz B. "Birlikte dolaşırken Muhammet bir şey söylemeden cebinden bıçağını çıkararak Şahigül'e saldırdı. Onu bıçaklamaya başladı. Ben korkudan donup kaldım. Bir şey yapamadım. Onun boğazını kesip sırtından bıçakladı. Daha sonra yerde hareketsiz kalınca ayağı ile gölün içine doğru itti" dedi.

Olay sırasında çok korktuğunu Muhammet'in kendisini öldürmesinden korktuğu için kimseye bir şey söyleyemediğini anlatan Seyfinaz B. "Oradan yürüyerek geri döndük. Çok korkmuştum. Ne yapacağımı düşünürken polisler evime geldi. Ben de onlara olanları anlattım" dedi.

‘Ben oraya hiç gitmedim’

Öte yandan cinayetle suçlanan Muhammet T. ise iddiaları kabul etmeyerek, cinayetin işlediği yere dahi gitmediğini, Şahigül Buluş'u kimin öldürdüğünü bilmediğini söylediği öğrenildi. Muhammet T.'nin daha önce çeşitli suçlardan 8 kez polis tarafından yakalama kaydının bulunduğu belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.