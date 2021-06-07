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    Rezidanstan düştüğü iddia edilen 17 yaşındaki Ebru Erdem davasında savcı, sanık Serdar Taş'ın beraatini istedi

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    Küçükçekmece’de Ebru Erdem’in rezidansın 9. katından düşerek ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık Serdar Taş hakkında savcılık mütalaasını açıkladı. Savcılık, Taş'ın 3 suçtan beraatini isterken, ‘uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma’ suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

    Küçükçekmece’de 17 yaşındaki Ebru Erdem’in bir rezidansın 9. katından düşerek ölmesine neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık Serdar Taş ve evi kiralayan tutuksuz sanık Kemal Sönmez hakkında savcı, mütalaasını açıkladı. Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Serdar Taş Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Müştekiler ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

    Beraatleri istendi

    Esas hakkında mütalaasını açıklayan savcı, sanıklar Serdar Taş ve Kemal Sönmez hakkında ‘evi terk eden çocuğu, ailesini veya yetkili makamları durumdan haberdar etmeksizin yanında tutmak’ suçundan beraatlerini istedi.

    Sanık Serdar Taş’ın ‘uyuşturucu temin etmek suretiyle uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama’ suçunu değiştirerek, ‘uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma’ suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasına, sanık Taş’ın cinsel saldırı suçu bakımından kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı anlaşıldığından beraatini talep etti.

    Aynı zamanda sanık Taş hakkında açılan ‘kasten öldürme’ suçu bakımından da tanıkların beyanları, olay yeri inceleme tutanağı ve otopsi raporları ile aralarında geçmişe dayalı bir husumetin bulunmaması gerekçesiyle beraatini istedi.

    'Ben suçsuzum'

    Müştekiler mütalaaya karşı savunma için süre talebinde bulunurken, sanık Serdar Taş, “En başından beri aynı şeyleri savunuyorum. Ben suçsuzum. Beraat ve tahliyemi talep ediyorum” dedi.

    Mahkeme heyeti, sanık Serdar Taş’ın tutukluluk halinin devamına ve tarafların mütalaaya karşı savunma yapmaları için duruşmayı erteledi.

    İddianameden

    Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Küçükçekmece'de 20 Mart 2019'da 17 yaşındaki Ebru Erdem'in bir rezidansın 9. katından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin olay anlatılmıştı. Olayın gerçekleştiği evin sanık Kemal Sönmez tarafından diğer sanık Serdar Taş (22) ve maktul Ebru Erdem'e günlük olarak verildiği iddianamede açıklanarak, genç kızın düştüğü sırada sanık Taş'ın binadan hızlıca çıkıp taksiye bindiği ve olay yerinden uzaklaştığı belirtilmişti.

    Olayın ardından yapılan otopsi incelemesinde maktul Ebru Erdem'in sağ karın boşluğunda 2 adet kesici delici alet yaralanması ve genital muayenesinde yırtık olduğu tespit edilmişti.

    İddianamede ayrıca yapılan incelemelerde sanık Serdar Taş ve maktul Ebru Erdem'in olay günü uyuşturucu kullandığı aktarılmıştı.
    Savcılık, sanık Serdar Taş'ın ‘çocuğa yönelik kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'uyuşturucu temin etmek suretiyle uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama' suçundan 22,5 yıldan az olmamak kaydıyla, 'evi terk eden çocuğu, ailesini veya yetkili makamları durumdan haberdar etmeksizin yanında tutmak' suçundan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Olayın gerçekleştiği evi arkadaşı Serdar Taş'a veren Kemal Sönmez'in ise 'evi terk eden çocuğu, ailesini veya yetkili makamları durumdan haberdar etmeksizin yanında tutmak' suçundan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

    Etiketler:
    Ebru Erdem, Küçükçekmece, Kadın cinayeti
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