Veyis Ateş'ten ekrana çıkmamasıyla ilgili açıklama

Habertürk spikeri Veyis Ateş, yaptığı açıkalamada ekrana çıkmamasıyla ilgili "Bugün olmayacağım. Sonrasına da kamuoyu açıklaması yapacağım" ifadelerini kullandı.

Habertürk ekranlarına çıkmayan Veyis Ateş, açıklamada bulundu.

Odatv'ye yaptığı açıkalamada Habertürk spikeri, "Bugün olmayacağım. Sonrasına da kamuoyu açıklaması yapacağım" dedi.

Ekrana çıkmayışının Sedat Peker'in açıklamalarıyla ilgisi olup olmadığı sorulduğunda ise Ateş, "Peker'in açıklamalarıyla ilgisi yok. Bu süreçler tamamen benimle alakalı" dedi.