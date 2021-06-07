Emine Erdoğan: Teknolojik ilerlemeyle eş zamanlı manevi ilerleme sağlayamıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Sanayi devrimi dediğimiz şey, tabiata olduğu kadar insanın manevi tabiatına da büyük zararlar verdi. Teknolojik ilerlemeyle eş zamanlı olarak manevi ilerleme sağlayamıyoruz" dedi.

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 'Kültür ve Turizm Bakanlığı Merhametin Dili Kuş Dili Vakıf Haftası' programı kapsamında düzenlenen etkinliğe katıldı.

Erdoğan, 'Vakıf İnsan Ödülleri' vesilesiyle bir arada olduklarını belirterek, 'hayırlarda yarışın' ayetinin yaşam kültürünün ana prensibi olduğunu söyledi. Erdoğan, "Karşılıksız iyilik ifadesini, bir temenniden çıkarıp gerçek kılan, işte bu prensiptir. Dayanışmak, yaşlıyı, yetimi, yolcuyu, hastayı, darda olanı, hülasa, insan kardeşini emanet saymak Anadolu'nun ruhudur. İnsanımız, iyiliği adeta tohum gibi her yere serpmiştir. Tabii, bu iyilik sadece insanlık arasında sınırlı kalmamış" diye konuştu.

'Sanayi Devrimi manevi tabiata da büyük zararlar verdi'

Dünyanın gittikçe bencilleşen, tüketmeyi bir alışkanlık haline getiren insan kalabalıklarıyla dolu olduğunu söyleyen Emine Erdoğan, "Sanayi Devrimi dediğimiz şey, tabiata olduğu kadar insanın manevi tabiatına da büyük zararlar verdi. Teknolojik ilerlemeyle eş zamanlı olarak manevi ilerleme sağlayamıyoruz. İçinden geçtiğimiz bu salgın döneminde, vakıfları meydana getiren vicdana ve anlayışa ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu şimdi daha iyi anlıyoruz. Neyse ki topraklarımızda, yardımlaşma ve dayanışma duygusu hala dipdiri. Denizlerimiz hâlâ, yapılıp atılmış iyiliklerle dolu" dedi.

'Dünyanın en muhteşem yapıtı sadaka taşlarıdır'

Toprağın erozyona uğraması gibi değerlerin de zamanın erozyonuna uğradığını söyleyen Erdoğan, "Bugün infak etmenin, ancak zengin olana mahsus bir şey olduğunu düşünüyoruz. Halbuki vakıf anlayışına göre paylaşmanın, bölüşmenin, biri bin yapan bereketi vardır. Bildiğiniz gibi dünyanın olağanüstü sayılan yapıtları, dünyanın harikaları olarak anılıyor. Bunların arasında, görkemiyle insanı şaşırtan, heykeller, tapınaklar, anıtlar var. Oysa dünyanın gelmiş geçmiş en muhteşem yapıtı, sadaka taşlarıdır. Onlar karşılıksız iyiliğin var olabileceğinin en somut örnekleridir. Bu ispattan daha harika ne olabilir ki" diye konuştu.

Merhamet duygusunun yerleşmediği kalbin ilelebet kan pompalayan bir organ olmaktan öteye gidemeyeceğini söyleyen Erdoğan, "Sahip olduğumuz tüm değerleri, kaybolmadan gelecek nesillere aktarmak için uğraşırken, vakıf kültürünü birinci sıraya koyalım. Çünkü dünya kurtulacaksa, merhametle kurtulacak" dedi.