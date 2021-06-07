Türk gazeteci, ikinci doz aşıdan sonra 'Afgan' oldu

İki doz koronavirüs aşısını olan ve Hayat Eve Sığar uygulamasından aşı kimliği alan gazeteci Ahmet Tunagür, aşı kimliğinde yer alan uyruk bölümünde Afganistan yazısıyla şaşkınlığa uğradı.

Sözcü'den Sevgim Begüm Yavuz'un aktardığına göre, Ahmet Tunagür yaşadığı olayı şöyle anlattı:

“Cuma günü Bodrum Devlet Hastanesi'nde 2'nci doz Biontech sıram geldi. Aşı olduktan 1 saat sonra Hayat Eve Sığar (HES) uygulamsına 2 dozu da olduğum için aşı kimliği oluşturabildiğim belirtildi. Kimlik kartı uluslararası şekilde hazırlanmış. Uyruk kısmına geldiğinizde ise Afganistan yazıyor. Aynı aşı kimliğinde T.C. kimlik numaram ve pasaport numaram da var. Afgan olmuşum. Nereye başvuracağıma bakıyorum şimdi”.

Aynı sorun başkalarında da var

Kendisine okurları tarafından da çok sayıda mail geldiğini belirten Tunagür, “Okurlardan ‘Bende de Afganistan yazıyor' diye çok sayıda mail geldi. Hiç tanımadığım okurlar yazıyor. Onlar da bilmiyor ne yapacaklarını. MHRS'nin telefon numarasını düşürmeye çalışıyorum. Şaşkınım, nasıl düzeltileceğini bilmiyorum. İnsanın hayatını kilitleyecek bir sorunla karşı karşıyayız. Kimlik kartını alır almaz fark edemedim, kimin aklına gelir ki?” diye konuştu.