Firari Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde kaldığı iddia edilen Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı: Kendimden eminim

Sedat Peker'in firari Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde bedava kaldığını iddia ettiği Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu suç duyurusunda bulunacağını belirterek, "Bütün her şey ortaya çıkacak. Kalmışsam o dönem otelin sahibi kimdir bir araştırın bakalım. Ben kendimden eminim" açıklamasını yaptı. Toklu, Korkmaz'ı tanımadığını söyledi.

Organize suç örgütü soruşturması şüphelisi Sedat Peker'in, firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’ın Bodrum’daki lüks otelinde ücret ödemeden kaldığını iddia ettiği Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, sessizliğini bozdu.

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre, Peker’in iddialarının "asılsız" olduğunu savunan Toklu, yarın konuya ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulunacağını ve bütün gerçeği belgeleriyle açıklayacağını kaydetti.

"Adalet Bakanlığı’na açıklama izni için başvurdum. Yanıt gelince yarın yazılı açıklama yapacağım, bütün belgeleri ortaya koyacağım" diyen Toklu, "Bu otelde kaldınız mı?" sorusuna ise şu cevabı verdi:

"Açıklama yaptığımda bütün her şey ortaya çıkacak. Orada kalmış mıyım, kalmışsam o dönem otelin sahibi kimdir, bir araştırın bakalım? Ben kendimden eminim. Bir insan böyle kolay harcanmamalı."

'Korkmaz lehine karar vermedim'

Peker’in bir iddiası da Sezgin Baran Korkmaz lehine karar verdiği iddiası olmuştu. Bunu yalanlayan Toklu, "Sezgin Baran Korkmaz adlı şahsı tanımam, hiçbir ilgim de yoktur. Onunla ilgili bir karar vermiş de değilim. Zaten 22 Temmuz 2016’dan beri bu tür davalara bakmıyorum. Bu şahsın böyle bir davası da yok. Kendisinin şirketi İstanbul’da" diye konuştu.

X5 iddiasına yanıtı

Toklu, BMW X5’e bindiği iddiasına da şu sözlerle açıklık getirdi: "O araba 2014 model. 3 yıl önce aldım, 300 bin TL değerinde. Hakim ve savcıları araştırın yüzde 25’i benden daha pahalı arabaya biner. Daha geçen hafta tamirden çıkardım."

'Aileden varlıklıyım'

Ailesinin varlıklı olduğunu belirten Toklu, "Karaman’da araştırın, babamdan kalma enerji, akaryakıt, gıda işleri var. Toklu Petrol örneğin. Ben düz adamım, yanlış işim olmaz" dedi.

'Soylu’yu tanımam'

Toklu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu da tanımadığını belirterek, "Hiçbir yerde oturmuşluğum, tanışıklığım yok, tek kare fotoğrafım çıkmaz" ifadesini kullandı.

Peker'e suç duyurusu

"Bu çok çirkin bir olay, biz kendimize güveniyoruz" diyen Toklu, yarın başta Sedat Peker olmak üzere, hakkında gerçeğe aykırı iddialar ortaya atanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağına da bildirdi.