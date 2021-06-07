Cumhurbaşkanı Erdoğan, e-Spor Turnuvası’nın final maçını izledi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Gençlik Kolları tarafından düzenlenen e-Spor Turnuvası’nın final maçını izledi.

AK Parti Genel Merkezi ev sahipliğinde gerçekleşen Turnuva finalinde Paris Saint-Germain ve Liverpool takımları karşı karşıya geldi. Paris Saint-Germain'in Liverpool'u 3-2 yendiği maçı değerlendiren Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Paris Saint-Germain'in kolektif futbolu Liverpool'a göre daha iyi oynadığını ifade etti.

Turnuvaya Erdoğan'ın yanı sıra AK Parti genel başkan yardımcıları, Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan ve MYK üyeleri de katıldı.