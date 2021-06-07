Cumhurbaşkanı Erdoğan, e-Spor Turnuvası’nın final maçını izledi

AK Parti Genel Merkezi ev sahipliğinde gerçekleşen Turnuva finalinde Paris Saint-Germain ve Liverpool takımları karşı karşıya geldi. Paris Saint-Germain'in Liverpool'u 3-2 yendiği maçı değerlendiren Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Paris Saint-Germain'in kolektif futbolu Liverpool'a göre daha iyi oynadığını ifade etti.
AK Gençlik #ESPORFinali’nde gençlerimizle... 😊 pic.twitter.com/ijsjwFLUsa— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 7, 2021
Turnuvaya Erdoğan'ın yanı sıra AK Parti genel başkan yardımcıları, Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan ve MYK üyeleri de katıldı.
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