BM 76. Genel Kurul Başkanlığı'na Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid seçildi

Birleşmiş Milletler (BM) üyesi 193 ülkenin temsil edildiği BM Genel Kurulu'nun 76. dönem yönetimi için seçim yapıldı.

BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, başkanlık için Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shadid ve eski Afganistan Dışişleri Bakanı Zalmai Rassoul yarıştı.

Seçimde 143 ülkenin desteğini alan Maldivler Dışişleri Bakanı Shadid, bu göreve getirildi. Afganistan'ın adayı Zalmai Rassoul ise 48 oy aldı.

Shadid, 14 Eylül'de görevi BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'dan devralacak ve 2022 Eylül ayına kadar bu görevi sürdürecek.

BM Genel Kurulu Başkanı, oturumları yönetiyor ve Kurulun işleyişini düzenliyor. Genel Kurul ayrıca her yıl BM'nin bütçesini belirliyor ve kontrol ediyor.

BM Genel Kurulu'nda, uluslararası toplumun genel düşüncesini yansıtan kararlar alınıyor. BM Genel Kurulu kararlarının BM Güvenlik Konseyi kararları gibi yasal bağlayıcılığı olmasa da uluslararası toplumun genel olarak düşüncesini yansıtıyor.