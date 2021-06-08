İngiltere’de 117 metre yüksekliğindeki kuleler saniyeler için yıkıldı

İngiltere'de eski bir elektrik santraline bağlı 117 metrelik 4 soğutma kulesi planlı olarak aynı anda yıkıldı.

İngiltere'nin Staffordshire kentinde eski ve kullanılmayan bir elektrik santralinin 4 soğutma kulesi kontrollü patlamayla yıkıldı.

CNN Türk'ün haberine göre çevredekiler yıkılma anı cep telefonlarıyla kaydetti. Patlamayı takip edenlerden salgın tedbirlerine uymaları ve kalabalık oluşturmamaları istendi.

The moment four giant cooling towers, at a former power station at Rugeley in Staffordshire, were demolishedhttps://t.co/9ts7lFl40x pic.twitter.com/FiuQSVt1wX — BBC News (UK) (@BBCNews) June 7, 2021

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Eski santralin hemen yanındaki futbol sahasında o sırada maç yapılıyordu. Maç esnasında gerçekleşen yıkım işlemini futbolcular da takip etti.

Football match interrupted by power station demolition. A football game taking place in Rugeley, Staffordshire, was interrupted by the controlled demolition of 4 chimneys at a power station in the town. The cooling towers were brought down at 11.15am today (June 6). #rugeley pic.twitter.com/rl3NzEMK0C — Urban Pictures (@Urban_Pictures) June 6, 2021

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Santralin olduğu bölgede yeni bir proje yürütülecek. 117 metre yüksekliğindeki beton kulelerin yerine, oyun parkı, bir okul ve 2 bin 300 "düşük karbonlu" daire yapılacak.

How did you spend your Sunday? I spent mine watching Rugeley power station being blown up 😅 #rugeleypowerstation pic.twitter.com/kW4tDM0Sas — LAURA | Inside Laura’s Life Blog (@Laura_Leanne93) June 6, 2021

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