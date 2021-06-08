HDP'den yeniden açılan kapatma davasına ilişkin ilk açıklama

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, kapatma davası açılması için Anayasa Mahkemesi’ne yeni iddianame göndermesinin ardından bir açıklama yayınladı.
Partinin sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"AKP - MHP ittifakının tarihini mafya anlatıyor. HDP’nin tarihini halklar yazıyor. Mafya itirafları karşısında suspus olanlar, partimize saldırarak iktidarını güncellemek istiyor. İzin vermeyeceğiz!"
AKP-MHP ittifakının tarihini mafya anlatıyor. HDP’nin tarihini halklar yazıyor. Mafya itirafları karşısında suspus olanlar, partimize saldırarak iktidarını güncellemek istiyor. İzin vermeyeceğiz! #HDPyiDeğilMafyayıYargıla pic.twitter.com/uDNKcN66Mb— HDP (@HDPgenelmerkezi) June 7, 2021
Kerestecioğlu: Bir kere yendik yine yeneriz
HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kapatma davası açılması amacıyla AYM'ye yeni iddianame gönderilmesinin tarihine dikkati çekti. Kerestecioğlu, AK Parti'nin Meclis çoğunluğunu kaybettiği 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan seçimlere atıfta bulunarak, şunları yazdı:
"Aaa 7 Haziran mı! Aaa kapatma davası mı! Yolsuzluk, yoksulluk, gemicikler... Onları mafya bizi ise halk anlatıyor. 7 Haziran, 7 Haziran... Bir kere yendik yine yeneriz!"
Aaa 7 Haziran mı! Aaa kapatma davası mı!— Filiz Kerestecioğlu (@FilizKer) June 7, 2021
Yolsuzluk, yoksulluk, gemicikler... Onları mafya bizi ise halk anlatıyor.
7 Haziran, 7 Haziran... Bir kere yendik yine yeneriz! #HDPyiDeğilMafyayıYargıla pic.twitter.com/bbUIVGToVm
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