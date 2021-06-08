HDP'den yeniden açılan kapatma davasına ilişkin ilk açıklama

Aaa 7 Haziran mı! Aaa kapatma davası mı!

Yolsuzluk, yoksulluk, gemicikler... Onları mafya bizi ise halk anlatıyor.

7 Haziran, 7 Haziran... Bir kere yendik yine yeneriz! #HDPyiDeğilMafyayıYargıla pic.twitter.com/bbUIVGToVm