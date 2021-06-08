Thodex mağdurları haciz sırasına girdi

İstanbul’da bir mağdurun başvurusu üzerine Thodex’in 3 banka hesabındaki toplam 16 milyon lira ve 3 otomobiline haciz kararı alındı. Bankadan gelen cevapta, şirketin hesaplarında başka tedbir ve haciz kararları da bulunduğu, başvurunun sıraya alınacağı belirtildi.

Hürriyet'ten Aziz Özen'in haberine göre Thodex mağduru A.Ş.H. avukatı aracılığıyla İstanbul Anadolu 18. İcra Dairesi’ne başvurarak icra takibi talebinde bulundu.

Daire Thodex üzerine kayıtlı 3 otomobil ile bankalardaki hesaplara haciz konulması kararı verdi. Anadolu 18. İcra Dairesi’nin müzekkere yazdığı bir bankadan, 3 ayrı hesapta toplam 15 milyon 945 bin 351 TL ile 16 euro bulunduğu, paralara daha önceden Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca tedbir ve haciz kararı verildiği, söz konusu kararlardan ve hacizlerden sonra gelmek üzere bu meblağlar üzerine haciz şerhi işlendiği belirtildi.

A.Ş.H.’nin 50 bin TL zararı olduğunu anlatan avukatı Berke Kaşıkaralar şunları söyledi: