12 ilde FETÖ operasyonu: Eski 40 askeri öğrenci için gözaltı kararı

Ankara merkezli 12 ilde, FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yönelik 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, örgüt ile iltisakı ve irtibatı olduğu tespit edilen eski 40 askeri öğrenciden 26'sı yakalanarak gözaltına alındı.