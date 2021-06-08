Erdoğan'dan BioNTech sorusuna yanıt: Ben oldum, antikor da oluştu, tavsiye ederim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Alman aşısı BioNTech’le ilgili bir endişe var mı?" şeklindeki soruya "Ben oldum. Antikor da oluştu. Tavsiye ederim" yanıtını verdi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Türkiye'de sürdürülen aşılama çalışmalarına değindi. Virüsle mücadelede vatandaşların aşı olması için büyük bir çaba gösterildiğini belirten Selvi, "Maske, mesafe ve temizlik kuralının yanı sıra bir yandan da kısıtlamalarla sonuç alınmaya çalışılıyor. Ama maskeleri çıkarıp bu salgından kurtulmak için aşıya umut bağlanmış durumda" dedi.

Selvi, aşıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına da yer verdiği yazısında şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızın kafasını karıştırmaya çalışanlara inat Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı konusunda öncülük yapıyor. İlk aşıyı Erdoğan vurdurmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile aşıların temini ve hızlı bir aşılama takvimi için seferberlik ilan etmiş gibi çalışıyor. Ama aşı karşıtları da milletin kafasını karıştırmak için çaba göstermekten geri durmuyorlar.

ile aşıların temini ve hızlı bir aşılama takvimi için seferberlik ilan etmiş gibi çalışıyor. Ama aşı karşıtları da milletin kafasını karıştırmak için çaba göstermekten geri durmuyorlar. AK Parti MKYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 'Alman aşısı BioNTech’le ilgili bir endişe var mı?' diye soruluyor. Erdoğan çok net bir cevap veriyor: 'Ben oldum. Antikor da oluştu. Tavsiye ederim' diyor."

BioNTech aşısı, Türkiye'de geçen nisan ayında kullanılmaya başlanmıştı.