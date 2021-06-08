Melek Baykal: Sahte ölüm haberleri yapan mecralarla ilgili hukuki süreç başlatılacak

Sosyal medya platformlarında hakkında sahte ölüm haberi çıkan oyunculara, Melek Baykal da katıldı. Baykal, bu haberleri yayınlayanlara dava açma kararı aldı.

Baykal, bu kararını şu mesajla duyurdu: "Sevgili takipçilerim, 'Melek Baykal vefat etti' haberiyle kanalına abone toplamaya çalışan vicdansız, insanlıktan uzak birçok YouTube sayfası mevcut. Avukatım Bilal Küçükşengün asılsız haber yapan mecralarla alakalı hukuki süreci başlatacak. Sağlığım çok şükür çok iyi. Sizleri çok seviyorum."