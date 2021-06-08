Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul yorumu: Marmara'daki su kalitesini artırıp deniz salyasını da bitirecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul projesiyle ilgili olarak "Yapıldığında Karadeniz'e akan nehirlerin Marmara'ya karışması söz konusu. Bu da Marmara'daki su kalitesini artırıp deniz salyasını da bitirecek" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kamuoyunda tartışılmaya devam eden Kanal İstanbul projesiyle ilgili olarak 24TV'de katıldığı programda açıklamalarda bulundu.

Kanalı 'Türkiye'nin stratejik hamlesi' diye nitelendiren Karaismailoğlu, "Boğazdan 43 bin gemi geçiyor, yük miktarı çok arttı, gemi boyutları büyüdü. Dünyadaki ticaret hacmi 12 milyar ton. 10 yıl içinde 35 milyar tona çıkacağı söyleniyor. 2050'de boğazdan 78 bin gemi geçecek" dedi. Akşam gazetesinin aktardığına göre Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Bunların boğazdan geçmesi mümkün değil; kapasite yıllık 25 bin. Bu sefer gemiler Karadeniz ve Marmara'da 16-30 saat arasında bekleyecek. Bu da maliyetleri artırınca Kanal İstanbul'u tercih edeceklerdir. Süveyş kanalının bir gün kapalı kalmasının dünya ekonomisine maliyeti 9 milyar dolardı.

'Şu anda boğazdan geçen gemilerin yüzde 98'i kanaldan geçecek'

Kanalın temeli önümüzdeki günlerde atılacak, önce köprüler yapılacak. Kanal İstanbul, İstanbul Havalimanı, Marmara Otoyolu hepsi birer parça. İstanbul depremine karşı riskli binaların dönüştürülmesi için kullanılacak. Köprüler için ücret ödenmeyecek. Sosyal, donatı, lojistik alanları, rüzgar ve güneş enerjilerinin bol miktarda kullanıldığı yeni akıllı şehir olarak planlanıyor. Kanalın tek yönlü dip genişliği 270 metre, su derinliği 20.75 olarak kesinleştirildi. Derinlik artırıldı, genişlik biraz daraltıldı; boydan boya 43 km. Şu anda boğazdan geçen gemilerin yüzde 98'i kanaldan geçecek.

'Karadeniz, Marmara'ya göre çok daha temiz'

Karadeniz, Marmara'ya göre çok daha temiz. Kanal İstanbul yapıldığında Karadeniz'e akan nehirlerin Marmara'ya karışması söz konusu. Bu da Marmara'daki su kalitesini artırıp deniz salyasını da bitirecek. Manipülasyonlar var; su kaynaklarının etkileneceği söyleniyor. Sazlıdere barajı İstanbul'un yüzde 2.8'ine denk geliyor. İstanbul'un su rezervine Kanal İstanbul ile Piriççik ve Kahramandere barajları ile daha fazla katkı sağlayacağız. Toplam maliyeti 15 milyar dolar. Üzerinde 6 köprü var; fiyata bunlar dahil, 5 yılda tamamlayacağız."

❝Kanal İstanbul Türkiye'nin stratejik hamlesi olacak❞



Çamlıca Kulesi'nde 24 TV tarafından düzenlenen özel programa konuk olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu önemli açıklamalarda bulundu https://t.co/TlJr8dDLJo — Akşam Gazetesi (@Aksam) June 8, 2021

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