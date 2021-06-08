Bakan Selçuk'tan LGS'de benzer soru iddiasına yanıt

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS'de benzer soru iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Liselere giriş için geçen pazar günü yapılan LGS'de daha önce yayınlanmış sorulara yer verildiği iddiası ortaya atıldı. Bu konuya ilişkin olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir açıklama yaptı.

Eğitim danışmanı Sadık Gültekin'e konuşan Ziya Selçuk, "İddia varsa onun somut olarak ortaya konması lazım. Sadece 3 soru daha önce yayınladığımız sorulara benzer" ifadelerini kullandı.