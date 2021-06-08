Trabzon'da okul bahçesinde kadın cinayeti

Trabzon'da bir okulun bahçesinde, sevgilisi olduğu iddia edilen B.T. tarafından bıçaklanan Medine Seyis hayatını kaybetti.

Trabzon'da bir kadın, sevgilisi olduğu iddia edilen kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay, dün saat 14.30 sıralarında, Erdoğdu mahallesinde meydana geldi.

Medine Seyis, 24 Şubat Ortaokulu'nun bahçesinde, yanına gelen ve sevgilisi olduğu iddia edilen B.T.’nin bıçaklı saldırısına uğradı. Karnından bıçaklanan Seyis, kanlar içinde yere yığılırken, B.T. de olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine okul bahçesine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Seyis, ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Medine Seyis, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Olay sonrası kaçan B.T'yi yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Olayla ilgili inceleme yaparak güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis ekipleri, şüpheliyi olayın yaşandığı mahallede gözaltına aldı.