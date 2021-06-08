Ahmet Hakan: Silahla poz veren kişilerden korkmayın

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, silahla fotoğraf çektiren kişilerle ilgili olarak "Ey vatandaş, bu tiplerden sakın korkup çekinmeyin. Çünkü bu kişiler, fotoğraf çektirirlerken ellerine aldıkları silahı asla kullanmazlar. Daha doğrusu kullanamazlar" dedi.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugün yayımlanan yazısının 'Silahla poz veren kişilerden korkmayın' başlıklı bölümünde "Sosyal medyada bazı tipler var. Silahla fotoğraf çektirmeye bayılıyorlar. Daracık pantolon, üstten üç düğmesi açılmış gömlek, ucu sivri bir iskarpin ve silah. Tabanca, tüfek. Her türlü silah" dedi.

Hakan, "Ey vatandaş, bu tiplerden sakın korkup çekinmeyin. Çünkü bu kişiler, fotoğraf çektirirlerken ellerine aldıkları silahı asla kullanmazlar. Daha doğrusu kullanamazlar. Çünkü kullanacak olan göstermez" diye yazdı.