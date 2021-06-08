Bahçeli'den Ahmet Şık'a: Türkiye Cumhuriyeti katil olsaydı bugün bulunduğun yer TBMM değil, mezarlık olurdu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sözlerinin başında Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj sorununa değinen Bahçeli, "Çevre sorunları sadece çevre kirliliği veya çevrenin bilinçsizce kullanımı olarak değil, toplumsal, siyasal, ekonomik, kültürel, ahlaki boyutları olan karmaşık sorunlar yumağı haline gelmiştir. Marmara Denizi'nde mart ayından itibaren baş gösteren, içinden geçtiğimiz şu günlerde feci hal alan deniz salyası istilası, çevre üzerinde daha kararlı, daha dürüst, daha derinlikli düşünmemize yol açmıştır" dedi. Bahçeli, şöyle devam etti:

"Bu kaygı verici tablodan her insanımızın rahatsızlık ve üzüntü duyması normaldir. Deniz salyasının kıyılarımızda yatay bir tabaka oluşturmak şöyle olması, dikey bir hareketle dibe doğru indiği de gözlenmektedir. Mutlak suretle kabul etmek zorundayız, kirli bir denizin çevresinde sağlıklı bir hayat kurulamayacaktır. Bir zihniyet değişikliğine refakat eden çevreyle uyumlu hayat şartlarını da tesis etmek zorundayız.

Tahrip olmuş bir doğa, talan edilmiş bir medeniyete, talih kuşuna hasret kalmış bir insanlığa davetiyedir. Sürdürülebilir hayat, çevrenin imarı ile gerçekleşmelidir. Çevre demek aynı zamanda vatan demektir. Deniz salyası nedeniyle alınacak tedbirlere samimiyetle destek vereceğimizi ifade ediyorum. Siyasi rant hesabına tevessül gibi bir yanlışa da hiçkimse düşmemelidir. Deniz salyası belasını yenmek için el birliğine, güç birliğine ve hedef birliğine ileri düzeyde ihtiyaç olduğu asla unutulmamalıdır. Su, hava, toprak ve denizi birlikte değerlendiren entegre çevre politikaları geliştirilmelidir."

Davutoğlu'na tepki: Ketumiyet yoksa karakter yoktur, Serok Ahmet böyle biridir

Bahçeli, konuşmasının devamında eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun sözlerini eleştirdi. "Devletin en üst makamlarında görev alanların mahremiyetlerine emanet olan konuları uluorta konuşmaları münafıklık alametidir" diyen Bahçeli, "Türkiye'de başbakanlık yapmış bir şahsın, kendisiyle birlikte mezara gitmesi gereken sırları döküp saçması, bu devletin kimlerin elinde kaldığına delildir. Ketumiyet yoksa karakter yoktur. Serok Ahmet böyle biridir. Gelecek Partisi'ndekilere tavsiyem, bu Serok'un yanında sakın konuşmayın. Aman ha sır verme gafletine düşmeyin" ifadesini kullandı.

'Herkesi ilkeli muhalefet anlayışına davet ediyoruz'

Bahçeli, 'ilkeli muhalefet' çağrısı yaptığı konuşmasında "Demokrasinin hakim olduğu ülkelerde iki ayrı tavır ve davranışı aynı anda göstermekle sorumludur. Bir yandan iktidarı eleştirirken, diğer yandan ülkeye muhalefetten kaçınmak durumundadır. Biz bu hassasiyete milli, ahlaki ve sorumu muhalefet anlayışı diyoruz ve herkesi ilkeli muhalefet anlayışına davet ediyoruz" dedi.

Bahçeli, bugün Türkiye'nin en önemli sorununun siyasetin kendi içide neden olduğu açmazlar olduğunu söyledi. "CHP'nin hali tamı tamına budur. Zillet ittifakı siyasetini Türkiye'ye karşı konumlandırmıştır. Organize suç örgütlerine sözcülük yapan kişiliksiz bir muhalefet vardır. Bu vatan düşmeyecek, Türk milleti zillete boyun eğmeyecektir" diye konuşan Bahçeli, şöyle devam etti:

"CHP ve İP'in siyasi idaresi güdümlüdür. Bunların rotasını belirleyen temelsiz isnatlar, küresel senaryolardır. CHP ile İP'in gizli ortağı HDP, cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda ortak aday çıkarmanın ciddi bir ortaklık olacağını ortaya çıkarmıştır. HDP, CHP ile İP'i çoktan kafeslemiş, üzerlerine de kilidi vurmuştur. Bunların ayağa kalkmaya mecalleri kalmamıştır. Şu anda kamuoyunu hazırlama süreci devrededir. HDP'nin CHP ile İP'i bir karara zorlaması son zamanlarda iyice yoğunlaşmıştır. 2023 seçimlerinde ne olacağından daha önce çözümü milli ve hukuki aciliyet olan devasa bir sorun vardır.

'Bütün gözler AYM'ye çevrilecektir, HDP'nin kapatılması artık hukukun konusudur'

HDP'nin kapatılma süreci ile bölücü milletvekillerinin dokunulmazlık dosyalarının görüşülmesi maalesef savsamaktadır. Bundan sonra bütün gözler Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) çevrilecektir. İkinci kez iade seçeneği de kalmamıştır. HDP'nin kapatılması artık hukukun konusudur. Bu kanlı ve karanlık sayfa açılmamak üzere kapatılmalıdır. Bölücü milletvekillerinin dokunulmazlık dosyalarının TBMM'de görüşülüp karara bağlanması neden gecikmektedir?"

Ahmet Şık'ı eleştirdi: Layık olduğu yer Gazi Meclis'in çatısı değil, parmaklıkların arkasıdır

Bahçeli, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın "Bu devlet katil, bu devleti yıkmamız gerekiyor, evet, Türkiye Cumhuriyeti devleti bir katil devlettir" şeklindeki ifadesini de eleştirdi. Bu sözlerin bir iftira olduğunu dile getiren Bahçeli, "Bu hainin dokunulmazlığını kaldırıp doğruca adalete teslim etmeyecek miyiz?" diye sordu.

Bahçeli, bu konudaki tepkisini "Böyle bir alçak, TBMM'de bizimle aynı havayı teneffüs ediyor. Devlete katil diyen bu soysuz, devletin her imkanından istifade ediyor. HDP'lilerin fütursuzluğundan cesaret alan bu suçlu bilmelidir ki, Türkiye Cumhuriyeti katil olsaydı bugün bulunduğun yer TBMM değil, mezarlık olurdu. İktidarı zayıflatacak her türlü politikayı meşru gören bu bölücünün layık olduğu yer Gazi Meclis'in çatısı değil, parmaklıkların arkasıdır" diye sürdürdü.

'Cumhur İttifakı pazarlık değil, milletin nazarlık ittifakıdır'

Bahçeli, konuşmasının sonunda muhalefetin erken seçim çağrılarına değindi. Türkiye'nin erken seçim diye bir gündeminin olmadığını belirten Bahçeli, "CHP ve yedekleri boş arayışlardan vazgeçmelidir. Cumhur, geleceğine sahip çıkacaktır. İstiklal birlik, istikbal için birlik, kazanan Türkiye olacaktır. Cumhur İttifakı milletimizin hizmetkarı, büyük Türkiye'nin de mimarıdır. Cumhur İttifakı pazarlık değil, milletin nazarlık ittifakıdır. Her şey Türkiye içindir. Yüzümüz de, yüreğimiz de sonuna kadar Türk milletine dönüktür" dedi.