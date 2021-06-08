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    Kahramanmaraş yüzüne kezzap atılan adam

    Eski erkek arkadaşının yüzüne kezzap atan kadına tahliye

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    Sputnik Türkiye
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    Kahramanmaraş'ta eski erkek arkadaşı Gürkan K.'nın yüzüne ve yanındaki kişinin göğüs ve kollarına kezzap atarak yaralayan Fatma Özdaş, 12 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı, ardından da tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak tahliye edildi.

    DHA'nın haberine göre, Fatma Özdaş 3 Haziran 2020 tarihinde içerisinde kezzap (sülfürik asit) olan kavanozla eski erkek arkadaşı Gürkan K.'nın çalıştığı iş yerine gitti.

    Gürkan K.'nin çalıştığı odaya giden Fatma Özdaş, yanında getirdiği kezzabı eski erkek arkadaşının yüzüne boşalttı. Olayda Gürkan K. ve Fatma Özdaş ile o sırada odada bulunan Yılmaz K. vücutlarına gelen kezzap nedeniyle yaralandı.

    Tedavisinin ardından tutuklanan Fatma Özdaş hakkında 'kişinin yaşamını tehlikeye sokan bir duruma neden olacak şekilde silahla kasten yaralama' suçundan 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

    Mahkemenin karar duruşmasında Fatma Özdaş, Gürkan K.'nın eski erkek arkadaşı olduğunu, sık sık kavga edip barıştıklarını söyledi. Olaydan bir hafta önce yolda tanımadığı kişilerce taciz edildiğini, bu kişilerin kendisine ait cinsel içerikli videolar olduğunu söylediklerini, bunun üzerine Gürkan K.'yı aradığını belirten Fatma Özdaş, şunları söyledi:

    “Gürkan'a cinsel ilişkiye girdiğimiz sırada böyle bir çekim yapıp yapmadığını sordum. Bunun üzerine Gürkan böyle bir çekim yapmadığını, kendisinin olmadığını söyledi. Daha sonra kendisini aradım ancak beni engellemişti. Ulaşamadığım için videoların Gürkan tarafından paylaşıldığına dair bende şüphe oluştu. Yaşadığım tacizler nedeniyle evimi taşımak zorunda kaldım. Evimi boyatmıştım, boyacılardan kalan asidi poşete koyup, iş yerine giderek Gürkan'ın yüzüne poşetin içindeki maddeyi rastgele attım. Poşet içerisinde bulunan maddenin içeriğini bilmediğim için bu şekilde zarar vereceğini bilmiyordum. Pişmanım. Beraatime karar verilmesini istiyorum."

    '41 gün yoğun bakımda kaldım'

    Gürkan K., Fatma Özdaş'tan şikâyetçi olduğunu söyledi. Özdaş ile 3 ay birliktelikleri olduğunu ve bu sürede sürekli tartıştıklarını belirten Gürkan K., "Telefonla konuştuğumuz dönemde Fatma bana cinsel birlikteliğimize ait video çekip çekmediğimi sordu, ben de böyle bir çekim yapmadığımı ve paylaşımda bulunmadığımı söyledim. Olay tarihinde sanık iş yerimize geldi. Yanıma gelerek elindeki poşeti 'Hadi Gürkan bu da sana' diyerek yüzüme doğru boşalttı. Ben yaralanma nedeniyle 41 gün yoğun bakımda kaldım ve tedavim halen devam etmektedir" dedi.

    Kolları ve göğsünde yanıklar oluşan Yılmaz K. de Özdaş'ın, Gürkan K.'nın yüzüne kezzap attığı anı görmediğini, önce bir ıslaklık hissettiğini, ardından da kolları ve göğsünde yanma başladığını, 12 gün tedavi gördüğünü belirterek Fatma Özdaş'tan şikayetçi olduğunu söyledi.

    Özdaş'ın iddia ettiği görüntüler Gürkan K.'da çıkmadı

    Mahkeme savcısı ise mütalaasında Gürkan K.'ya ait materyallerde yapılan incelemede Fatma Özdaş'ın iddia ettiği müstehcen görüntülerin bulunamadığını, bu nedenle cezada haksız tahrik indirimin uygulanmamasını talep etti.

    Yargılama sonunda mahkeme heyeti Fatma Özdaş'ı silah sayılan kezzap ile Gürkan K.'nin yaşamını tehlikeye sokmasından dolayı 9 yıl, Yılmaz K.'yı yaralamasından dolayı da 3 yıl 4 ay olmak üzere toplam 12 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. İyi hal indirimi uygulamayan mahkeme, Fatma Özdaş'ın tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak tahliyesine karar verdi. Kararın ardından Fatma Özdaş tahliye oldu.

    Her iki taraf da kararı istinafa taşıdı

    Gürkan K.'nın avukatı, Özdaş'ın tahliye kararına itiraz edip, dosyayı istinafa taşıdı. İstinafa yapılan müracaatta Fatma Özdaş'ın yaptığı eylem itibarıyla adam öldürmeye teşebbüs suçundan yargılanması gerektiği belirtildi. Özdaş'ın avukatı da mahkemenin cezaları üst sınırdan ve iyi hal indirimi uygulamamasından dolayı karara itiraz edip dosyayı istinafa taşıdı.

    İstinaf Mahkemesi’nde görülecek dosyada verilen cezanın onanması halinde Fatma Özdaş, tutuklanarak yeniden cezaevine girecek.

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    Etiketler:
    şiddetli geçimsizlik, Mahkeme, Hapis, Erkeğe şiddet, Şiddet, Kahramanmaraş
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