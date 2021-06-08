Diyarbakır'da 7.2 milyon kök kenevir ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da 7 milyon 270 bin 752 kök kenevir bitkisi ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Diyarbakır’da 168 ton toz esrar elde edilebilecek 7 milyon 270 bin 752 kök kenevir bitkisi, narko terör operasyonu ile ele geçirildi" denildi.