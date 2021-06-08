Sağlık Bakanı Koca: BioNTech aşısı için artık aile hekimlerimiz de devrede, bu güce güvenin

Sağlık Bakanı Koca, "BioNTech aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte aile hekimlerimiz de devrede. Bugünden itibaren e-Nabız ve MHRS üzerinden randevu alabilirsiniz" açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısına dair Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, Pfizer-BioNTech'in ürettiği Kovid-19 aşısının artık aile hekimlerinde yapılacağını duyurdu.

Bakan Koca, "Aşıya erişimde yeni kolaylıklar var. Biontech aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte Aile hekimlerimiz de devrede. Bugünden itibaren e-nabız ve MHRS üzerinden randevu alabilirsiniz. Bu güce güvenin" ifadelerini kullandı.

Aşıya erişimde yeni kolaylıklar var. Biontech aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte Aile hekimlerimiz de devrede. Bugünden itibaren e-nabız ve MHRS üzerinden randevu alabilirsiniz. Bu güce güvenin. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 8, 2021

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