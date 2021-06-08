Hürriyet yazarı Özkök'ten Petekkaya'ya: Bu paylaşımı kafayı çekip yaptıysan kötü, kafayı çekmeden yaptıysan felaket

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Kerimcan Durmaz'ın müzik ödülü almasına sosyal medyadan tepki gösteren oyuncu Erkan Petekkaya'ya "Bu paylaşımı kafayı çekip yaptıysan kötü... Çok kötü... Ama kafayı çekmeden yaptıysan felaket..." dedi.

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, bugünkü yazısının ‘Bu mesajı içip attıysa kötü içmeden attıysa felaket' başlıklı bölümünde, oyuncu Erkan Petekkaya'nın, Kerimcan Durmaz'a ödül verilmesi sonrası TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'ya verdiği tepkiye değindi.

"Geçen pazartesi akşamı Number 1 FM video ödül törenleri vardı. Ödül vermek için ben de davet edilmiştim ama Porto maçına gittiğim için törene katılamadım" diyen Özkök, yazısının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Orada Kerimcan Durmaz’a 'En iyi klip' ödülü verilmiş. Bu ödüller Number 1 FM’in izleyicilerinin oyları ile veriliyor. Ödül töreninin TV’den yayınlandığı gece Erkan Petekkaya kendini tutamayıp Instagram’dan şu mesajı yazmış;

'Bu kişi cinsel organını gözümüze soktu sizin gözlerinize helal olsun sizler utanmaz iflah olmaz kötü kişilerdiniz ayrıca herkesin tercihi kendine acun bey yuh size ahlak yoksunu. Utanıyorum senin kanalında olduğum için o uçaktaki ... sana gelsin acun efendi yuuhhh...'

Herkese açık mesajı imlasına hiç dokunmadan yayınladım. Her cümlesi tutarsız... Hakaretlerle dolu, aşağılayıcı, nefret dolu bir paylaşım. Üstelik olayla ilgisi bulunmayan kişilere ağzına geleni söylüyor. Güya Acun’un televizyonunda bulunmaktan utanıyormuş...Ne varmış Acun’un televizyonunda utanılacak...

Kardeşim...

Güya bir insanın yaptığı bir şeyi eleştiriyorsun. Ama bir de kendi yazdığına bak... O yanlışlıkla bir uzvunu göstermiş...

Sen ise taammüden dil denen uzvunu çırılçıplak teşhir ediyorsun.

Bu paylaşımı kafayı çekip yaptıysan kötü... Çok kötü... Ama kafayı çekmeden yaptıysan felaket..."