İstanbul Havalimanı'nda pandemi döneminin en yüksek uçuş sayısına ulaşıldı

İstanbul Havalimanı'nda 6 Haziran pazar günü gerçekleşen 705 uçuş ile koronavirüs döneminde en yüksek uçuş sayısına ulaşıldı. Aynı gün 87 bin 87 yolcu da havalimanını kullandı.

Türkiye'de Kovid-19 ile mücadele sürecinde 1 Haziran itibarıyla 'kademeli normalleşme'ye geçilmesinin ardından seyahatlerdeki artış havalimanlarına yansıdı.

Bazı ülkelerin Türkiye'ye uyguladığı karantina şartlarını kaldırmasının ardından hava yolu şirketleri de sefer sayılarını artırdı. İstanbul Havalimanı'nda haziran ayının ilk haftasında toplam 4 bin 659 uçuş gerçekleşti.

Söz konusu dönemde 564 bin 176 yolcu İstanbul Havalimanı'ndan uçtu. 6 Haziran günü ise gerçekleşen 705 uçuş ile koronavirüs sürecinin başından bu yana en yüksek uçuş sayısına ulaşıldı. Aynı gün 87 bin 87 yolcu da havalimanını kullandı.