Kayıt
14:35 08 Haziran 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye yönelik kapatma davasına tepki

    © AA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 1010
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1b/1044597268_0:0:1201:676_1200x675_80_0_0_20ae76418a0da262392d4de93f8c27d7.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202106081044683621-kilicdaroglu-turkiyeyi-bu-batakliktan-biz-cikaracagiz/

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Her partinin seçmeni gözünü bize dikmiş durumda. 'Türkiye'yi bu bataktan nasıl çıkaracaklar?' diye. Biz çıkaracağız" dedi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında konuşuyor. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    - Eğer insanın ruhunda olan temizliği kirletirseniz, ruhu temiz olmaktan çıkarırsanız, sizin topluma hiçbir yararınız olmaz. Üzülerek ifade ediyorum. Türkiye'yi bu bataktan biz çıkaracağız. Herkes bundan emin olsun. Hangi partiden olursa olsun, her partinin seçmeni gözünü bize dikmiş durumda. 'Türkiye'yi bu bataktan nasıl çıkaracaklar?' diye. Çıkaracağız. Şeffaf siyaseti getireceğiz. Herkes bundan emin olsun.

    - Hasan Saltık hayatını kaybetti. Müzik dünyamızın çok önemli bir aktörüydü. Anadolu'nun unutulan, kaybolan türkülerini derdi. Bizim müzik kültürümüzün korunması açısından Kültür Bakanlığı'nın yapamadığını yaptı. Allah'tan rahmet diliyoruz. Müzik dünyasının başı sağ olsun.

    - Çankırı'daki doğal zenginlik belki hiçbir ilimizde yok. Ama iktidar nasıl olsa ben bunlardan oy alıyorum anlayışıyla hareket ediyor. Allah nasip edip iktidara geldiğimizde, Çankırı'nın doğal zenginliklerinin nasıl işlendiğini, nasıl istihdam sağlandığını görecekler. 

    - Demokrasiden söz ediyoruz, üniversitelerin özerkliğinden söz ediyoruz. Üniversiteler bilim ürettiğinde Türkiye katma değeri yüksek ürünler üretmeye başlar diyoruz. Boğaziçi'ne malum bir kayyum rektör atadılar. Sen, o üniversiteye bırak rektör olmayı, orada hoca bile olamazsın. Kardeşim sende onur varsa istifa et. İstifa et ya. Neden istifa etmiyorsun? Hocaların görevine son veriyor, hangi mantıkla? Üniversitenin rektörü bilime düşman olur mu? Rektör bilime düşman, bilim insanına düşman. 

    - Demokrasinin var olduğu, savunulması gerektiği bir ortamda siz bir partiyi kapatamazsınız. Şiddet, baskı uyguluyorsa eyvallah. Partinin yöneticileri ellerine silah alıp ortada geziyorsa eyvallah. Savcı, siyasi otoritenin talimatıyla harekete geçiyorsa demokrasiyi yok ediyorsunuz demektir. Vatandaş gider sandıkta istediği partiye oy verir. Düşünceyi ifadeden korkmayacaksınız. Bunu yaptığınız zaman demokrasiyi bu ülkeye gerçek anlamda getirmiş olursunuz. Siz siyasi partileri düşman olarak görüp 'Kapatın kardeşim' diye Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'na talimat verip harekete geçiyorsanız orada demokrasi yoktur. Dolayısıyla parti kapatmaya yönelik hiçbir hareketi doğru bulmuyorum. 

    - İnancımız gereği, mazlumun kimliği sorulmaz. Benim gibi düşünmedi diye adamı öldürecek miyim ya? Gazeteciler bizi özgürce eleştirebilmeli. Siyasi partiler birbirini eleştirebilmeli, saygıyla karşılamalıyız. Hem demokrasiden bahsedeceksiniz, sonra beğenmediğiniz bir parti için 'Kapatın' diye talimat vereceksiniz. Yargı bağımsızlığına kim inanacak? 

    - İktidar kendisini kurtarmak istiyor. Gırtlağına kadar lağım çukurunda olan bir siyasi iktidarın Türkiye'ye yararı olamaz. Ben lağım borusu patladı dedim, meğer çukurun içindeler. Koku bütün Türkiye'yi sardı, saray hissetmiyor. Çünkü lağım orada. Türkiye'yi temelden sarsan bir sürü açıklama var, saraydan tek cümle bile yok. AK Partili kardeşlerime sesleniyorum, MHP'li kardeşlerime sesleniyorum; bu lağım çukuru bu kadar kokuyu dünyaya yaymışken neden kimse konuşmuyor? Ben konuşunca 24 saat bile sürmeden harekete geçiyorlar. Yolsuzluklar diz boyu, bir Allah'ın kulu kalem bile oynatamıyor. 'Demokrasi var' diyorlar, sen onu benim külahıma anlat. Türkiye Cumhuriyeti devleti, bir hukuk devleti olmaktan çıkmıştır. Yargı asla ve asla tarafsız ve bağımsız değildir

    - Şimdi bunu dış güçler diyerek millete satıyorlar. 19 yılın sonunda Türkiye Cumhuriyeti devletini dış güçlerin oyuncağı haline sen getirmedin mi o zaman? 

    - Mafyayla el ele olacaksın, tezgahı kuracaksın. 21. yüzyılın Türkiyesinin geldiği nokta bu. İktidar sahipleriyle mafya ortak devleti yönetiyorlar. Cumhur İttifakı'nın üçüncü ortağı mafyadır. Mafya bozuntuları için özel kanun çıkarmadılar mı? Gidip mafya bozuntusunun önünde el pençe divan durmadılar. Siz mafyadan talimat alıyorsunuz ya. İçişleri Bakanı açıkça sarayı tehdit ediyor. 17-25'ten söz ediyor. Para kasalarından söz ediyor. Bir siyasi her ay 10 bin dolar para alıyor diyor. Kim bu ya? Hepimizin bildiği, ama kimsenin görmediği... Nasıl bir anlayış bu? Ve Türkiye bu noktaya nasıl geldi?

    - Atanmış bir bakan, seçilmiş bir TBMM Başkanı'nı aşağılamasını nasıl karşılayacak? Sayın Başkana teşekkür ederim, mektup yazdığı için. Takipçisi olması lazım. O açıklamıyorsa Erdoğan'a gitmesi lazım. 

    - Bir hükümeti düşürecek kadar onlarca olay ortaya konduğu halde, adamlardan tık yok. Yüzünüz hangi astardan, hangi deriden ya? Hiçbir savcı korkudan soruşturma açamıyor. Kara para aklayanları bizzat talimatla önce serbest bırakıyorlar, yurt dışına çıkabilirsin diyorlar. Bunu yapan kim? Siyasetçiler. 

    - Gayet basit bir soru, bu memlekette huzur kaldı mı? En baştaki bir konuşuyor, herkes birbirine giriyor.

    - İçişleri Bakanı 'Bir siyasetçi 10 bin dolar rüşvet alıyor' dediğinde bir tek savcı kalem bile oynatamıyorsa orada adalet mi olur ya? Bu saray ve şürekası rüşvetçileri koruyor anlamına gelir. Mafya liderleri siyasiler aracılığıyla yargıyı kontrol ediyorlar. İstedikleri kararı çıkartılıyor. Adam yurt dışında aranıyor, Türkiye'ye gelmiş.

    - Milli gelirin en az her yüzde 1'i oranında destek verilir. Saray ve şürekası diyor ki, ne kanunu kardeşim. 2006'dan bu yana vermedi. Gidiyorsunuz, çiftçiye ya da esnafa haciz uyguluyorsunuz. Borçlarını zamanında ödemedi diye. Ziraat Bankası'nı soyan, milyon dolarlık kredi alan, hem faizi hem ana parasını ödemeyen bir zat el üstünde tutulurken bu ülkede adalet var diyebilir misiniz? 

    - Milyonlar işsizken, gencecik fidan gibi evlatlarımız işsizken, asgari ücretliler geçinemezken saray beslemeleri beş-altı yerden dünyanın aylığını alıyorlar. 

    - Değerli arkadaşlarım mafya bozuntuları için özel kanun, af kanunu çıkarırsın. Harp okulu öğrencileri içeride. Osman Kavala içeride. Selahattin Demirtaş içeride. Avukatlar içeride. Bu çifte standart neden?

    - Erdoğan sözde gençlerle beraber olacak, dondurmacıya gidiyor. Bir genç kız, ayak ayak üstüne atmış. Herkes vay efendim nasıl ayak ayak üstüne atar diyorlar. Hemen müdahale ediyorlar. Makama saygısızlık olmasın diye. Ya o makam, hırsızlara bir şey demedi. Mafyaya bir şey demedi. Ya sen kala kala kızcağız ayak ayak üstüne attı diye mi rahatsız oluyorsun? Kişiler zorla saygı sahibi olamazlar. 

    - (Bülent Turan'ın açıklaması) 'Hatalarımız varsa temizleriz.' En baştakini temizleyeceksin. Aklını kiraya vermişsin, neyi temizleyeceksin sen? 

    Etiketler:
    müsilaj, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Geldiklerinde sadece 9 adet olan ve 7’si halka kuyruklu, 2’si kırmızı yakalı lemurların sayısı son doğumlarla birlikte 30’a ulaştı.
    Bursa Hayvanat Bahçesi'nde lemur sayısı 30'a yükseldi
    Karikatür
    ABD Ulusal Güvenlik Ajansı, Danimarka'nın yardımıyla Merkel'i izlemiş
    İnfografik
    Rusya’nın hayvanlar için geliştirdiği Kovid-19 aşısı Carnivac-Cov
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet