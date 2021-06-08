Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Thodex soruşturması' açıklaması

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Thodex adlı kripto para borsasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında uygulanan el koyma tedbirlerinin geciktiğine dair haber ve yorumların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Thodex adlı kripto para borsası bünyesinde işlenen suçlarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmaya ilişkin bazı basın yayın organlarında asılsız haberlerin yer aldığının görüldüğü, kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Bahse konu soruşturma kapsamında yapılan kimlik tespitine müteakip derhal harekete geçildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Firma sahibi olan Faruk Fatih Özer'in taşınmaz, ulaşım aracı, banka hesabı ve benzeri mal varlıklarına İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin 24 Nisan tarihli kararıyla el konulmuştur. Daha sonra yapılan tespitlere göre 15 ayrı şüphelinin mal varlıklarına el konulması için sulh ceza hakimliğinden talepte bulunulmuş, İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin talebi tüm şüpheliler açısından 29 Nisan'da kabul etmesi üzerine el koyma tedbirleri uygulanmıştır. Soruşturmanın devamında kimliği belirlenip yakalanan 1 şüpheli hakkında daha aynı yönde talepte bulunulmuş, İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin talebi 20 Mayıs'ta kabul etmesi üzerine bu şüpheli açısından da el koyma tedbirleri uygulanmıştır. Adı geçen yapılanmaya ilişkin yürütülen soruşturmamız kapsamında uygulanan el koyma tedbirlerinin geciktiğine dair haber ve yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır."