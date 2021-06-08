Cumhuriyet gazetesi: Sedat Peker'in iddialarını haberleştirdiğimiz için soruşturma açıldı

Cumhuriyet gazetesi, Sedat Peker'in iddialarını haberleştirdikleri için soruşturma başlatıldığını duyurdu. Gazetenin aktardığına göre Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya ve Yazıişleri Müdürü Olcay Büyüktaş Akça, bu kapsamda ifade verdi.

Cumhuriyet gazetesi, organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında tutuklama kararı bulunan Sedat Peker'in videolarını haberleştirdikleri için kendilerine soruşturma açıldığını duyurdu. Gazete, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin'in şikayeti üzerine Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya ile Sorumlu Yazıişleri Müdürü Olcay Büyüktaş Akça hakkında 'hakaret ve iftira' suçlamasıyla soruşturma açtığını bildirdi.

Cumhuriyet gazetesinin 11 Mayıs tarihli sayısında, Peker'in kendisini kapsayan iddialarını yalanlayan Jandarma Genel Komutanı Çetin'in Selahattin Yılmaz ve Galip Öztürk ile birlikte çektirdiği fotoğrafın 'Komutan çete lideriyle' başlığıyla haberleştirdiği hatırlatıldı. Gazetenin söz konusu soruşturmaya ilişkin haberinde sürece ilişkin şunlar dendi:

"Haberin ardından gazetemizi hedef alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Türkiye eski Türkiye değil, hesabını hukuk önünde vereceksiniz' ifadelerini kullanmıştı. Soylu’nun bu çıkışının ardından Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, gazetemiz hakkında 'hakaret ve iftira' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Şikayet üzerine harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, Küçükkaya ve Büyüktaş hakkında soruşturma başlattı. Cumhuriyet savcısı Hafize Demir Hamurcu, 'Çok acele ve sürelidir' notuyla İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na yazı yazarak Küçükkaya ve Büyüktaş’ın talimatla ifadesinin alınmasını istedi."

'Gazetecilik mesleği yerine getirilmiştir'

Küçükkaya ve Büyüktaş'ın dün (7 Haziran 2021) soruşturma kapsamında ifade verdiği belirtildi. Cumhuriyet gazetesinin aktardığına göre söz konusu fotoğrafların sosyal medya hesaplarından yayımlanan fotoğraflar olduğuna dikkat çeken Küçükkaya, "Haberimizde belirtilen 'komutan çete lideriyle' başlığı somut bir gerçeğe dayanmaktadır, buna dair fotoğraf da vardır. Selahattin Yılmaz ve Arif Çetin’in bizzat Jandarma Genel Komutanlığı makamı önünde çekilmiş fotoğrafı mevcuttur. Bu nedenle gerek hakaret, gerek iftara suçu oluşmaz, halkın haber alma özgürlüğü kapsamında gazetecilik mesleği yerine getirilmiştir. Haberin yayımlanmasındaki tek amaç budur" dedi.

'Suçlamaları kabul etmiyoruz'

Büyüktaş ise, 'milyonlarca insanın gündemine girmiş videolarda dile getirilen iddialar sonrası, bu nitelikli fotoğrafların yayımlanmasında kamu yararı olduğunu' ifade etti. Büyüktaş, şunları söyledi: