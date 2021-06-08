Musa Orhan'ın avukatından Ezgi Mola'ya destek veren 8 ünlü hakkında daha suç duyurusu

Cinsel saldırı sanığı Musa Orhan'ın avukatı, hakaret gerekçesiyle hakkında dava açılan oyuncu Ezgi Mola'ya destek veren 8 ünlü için daha suç duyurusunda bulundu. Bu isimler arasında gazeteci Ayşe Arman, şarkıcılar Gökhan Özoğuz ve Melek Mosso’nun da bulunduğu belirtildi.

Oyuncu Ezgi Mola hakkında, cinsel saldırı sanığı Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılması sonrası yeni bir gelişme yaşandı.

Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, bazı ünlülerin Mola'ya destek için yayınladığı mesajların hakaret içerikli olduğunu savunarak bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

İlk olarak 16 ünlü hakkında suç duyurusunda bulunan Akkuş, şimdi de ek olarak şarkıcı ve söz yazarı Aynur Aydın, gazeteci Ayşe Arman, oyuncular Engin Öztürk, Gülenay Kalkan ve İbrahim Selim, şarkıcılar Melek Mosso ve Gökhan Özoğuz ile yazar Perihan Gün hakkında da suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Ne olmuştu?

Batman'ın Beşiri ilçesinde tabancayla intihara kalkıştıktan 34 gün sonra 18 Ağustos 2020'de hastanede hayatını kaybeden İpek Er, bıraktığı mektupta, Siirt'te görevli Uzman Çavuş Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu söyledi.

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan ihraç edilen Musa Orhan hakkında Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açıldı. Musa Orhan'ın tutuksuz yargılanması, tepkilere neden oldu. Oyuncu Ezgi Mola da 20 Ağustos 2020'de sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunarak tepki gösterdi.

Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ezgi Mola'nın paylaşımı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, Mola hakkında 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' ve 'hakaret' suçlarından 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi. İddianame, Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek, Mola hakkında dava açıldı.

Olayın ardından sosyal medyada '#EzgiMolaYalnızDeğildir' etiketiyle başlatılan kampanyada Mola'ya destek mesajları yağdı. Aralarında siyasetçiler, müzisyenler, oyuncuların da olduğu sosyal medya kullanıcıları paylaştıkları gönderilerle Mola'ya destek oldu.

16 ünlü hakkında suç duyurusunda bulunmuştu

Musa Orhan'ın avukatı Dr. Mehmet Erkan Akkuş, sosyal medya üzerinden yazılan mesajların bazılarının hakaret içerdiğini tespit ettiklerini savundu. Akkuş, hakaret içerikli paylaşım yaptıkları ileri sürülen Hazal Kaya, Atilla Taş, Barış Atay, Metin Uca, Hasibe Eren, Aslı İnandık, Mahsun Kırmızgül, İlkay Akkaya, Fatma Turgut, Funda Eryiğit, Serkay Tütüncü, Sarp Akkaya, Tan Taşçı, Ayşenil Şamlıoğlu, Rahşan Gülşan ve Selçuk Balcı hakkında suç duyurusu dilekçelerini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim ettiklerini söyledi.