Eski Yargıtay üyesi Karabeyeser tutuklandı

FETÖ üyesi olduğu tespit edilen eski Yargıtay 14. Ceza Dairesi üyesi Kenan Karabeyeser, Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 4 gün önce Batıkent mahallesinde saklandığı 'gaybubet evinde' yakalandı. Karabeyeser, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) aktardığına göre Karabeyeser, eski Yargıtay 14. Ceza Dairesi üyeleri Necati Meran, Mehmet Ali Demirezici ve Esabil Saylak ile 'görevi kötüye kullanma' suçundan 'yüce divan' sıfatıyla AYM'de yargılanıyor.

Karabeyeser, Meran, Demirezici ve Saylak, 2011'de İstanbul jandarma alay komutanı olan Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu'nun terfisini engellemişti. O dönem kurmay albay olan Hüseyin Kurtoğlu ve birlikte çalıştığı 5 personel hakkında, Silivri Cezaevi'nde bulunan tutukluya, babasının ölümü üzerine verilen izni kullandırmadıkları gerekçesiyle dava açılmıştı.

Silivri 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Kurtoğlu ve diğer sanıklar, 'kamu görevinin sağladığı nüfuzu kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan mahkum edilmiş ve ceza Yargıtay 14. Ceza Dairesi'nce onanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca eski yüksek yargı mensupları hakkında hazırlanan fezlekelerde Hüseyin Kurtoğlu davası, FETÖ'nün kumpas davaları arasında gösterilmişti. Fezlekelerde, FETÖ mensuplarının, Adana Jandarma Bölge Komutanlığı döneminde MİT TIR'larını durduran ve 2019'da 'FETÖ üyeliğinden' mahkum olan eski tuğgeneral Hamza Celepoğlu'nun generalliğe terfi etmesi için Kurtoğlu'nun terfisine engel olmak istedikleri, bu nedenle Kurtoğlu hakkında suç uydurdukları ve mahkumiyet kararı verilmesini sağladıkları belirtilmişti.

Karabeyeser'in, 'Kozmik Oda', 'Ergenekon', 'Balyoz', 'Futbolda Şike', 'Oda TV', 'Devrimci Karargah', 'Askeri Casusluk' soruşturma ve davalarda FETÖ'nün talimatları doğrultusunda karar çıkardıkları ortaya çıkmıştı.