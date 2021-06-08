Vali Köşger: İzmir'de günlük vaka sayısı 200'ün altına indi

İzmir'de günlük vaka sayısının 200'ün altına düştüğünü belirten Vali Yavuz Selim Köşger, "Vefat sayısının günlük ikiye kadar düştüğü de oldu" dedi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'milli ve yerli ürünleri yaygınlaştırma projesine' ilişkin katıldığı programda açıklamalarda bulundu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kentteki seyrini değerlendiren Köşger, vaka sayısının 200'ün altına indiğini açıkladı.

Köşger, "Hedef tam kapanma sırasında günlük 200 vakaydı. 200'ün altına indik şu anda" dedi. Günlük vefat sayısının farklı bir grafik izlediğini söyleyen Köşger, "Önceden yoğun bakımlardaki ağır hastaların bir kısmı farklı seyir izleyebiliyor. Ama vefat sayısının günlük 2'ye kadar düştüğü oldu" diye konuştu.

Vali Köşger, ayrıca kentte yoğun bakımla ilgili ise hiçbir sıkıntının bulunmadığını ifade etti.