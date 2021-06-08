Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Koca, son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerin Gümüşhane, Bilecik, Bayburt, Kocaeli ve Kırklareli olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyriyle ilgili olarak yeni bir açıklamada bulundu.

100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasını paylaşan Koca, "Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Bu güce güvenin" dedi.

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 63.93, Ankara'da 99.50, İzmir'de 41.23 oldu.

İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Bu güce güvenin. pic.twitter.com/Tdew0cuZqS — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 8, 2021

'Vaka sayısı en çok azalan illerimiz Gümüşhane, Bilecik, Bayburt, Kocaeli ve Kırklareli'

Koca, son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illeri de açıkladı. Bunları Gümüşhane, Bilecik, Bayburt, Kocaeli ve Kırklareli olarak sıralayan Koca, "Vaka sayılarında düşüş devam edecek aşı ile bağışıklık kazanacağız. Bu güce güvenin" ifadesini kullandı.

Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Gümüşhane, Bilecik, Bayburt, Kocaeli ve Kırklareli. Vaka sayılarında düşüş devam edecek aşı ile bağışıklık kazanacağız. Bu güce güvenin. pic.twitter.com/iT0JPGv8JI — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 8, 2021

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